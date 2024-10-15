'Gotik gelin' olarak viral olan ABD'li Ella isimli genç kadın, kendi tarzı ile Türk geleneklerini buluşturan bir düğün törenine imza attı. Mersin'de düzenlenen bir düğün töreni, sosyal medyada büyük ses getirdi. ABD'li gelinin klasik beyaz gelinlik yerine gotik tarza uygun bir kıyafet giymesi ve kına yakıp çiftetelli oynaması hem davetlilerde hem de sosyal medya kullanıcılarında şaşkınlık yarattı.
Faruk Emre isimli Türk gençle evlenmek isteyen Ella isimli genç kadın, kırmızı kuşak da bağladığı düğün töreni boyunca herkesi enerjisiyle kendisine hayran bıraktı. Gelinin sergilediği çiftetelli performansının adeta profesyonel düzeyde olması izleyicileri oldukça eğlendirdi.
Düğüne ilişkin görüntüler sosyal medya platformunda yayına girer girmez hızla viral oldu ve büyük beğenisi topladı. "Gotik gelin" etiketiyle dolaşıma giren görüntüler, kısa sürede binlerce izlenme aldı.
Son Dakika › Yaşam › ABD'li 'gotik' geline Türk usulü düğün töreni - Son Dakika
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