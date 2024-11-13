Adana'da kuraklık had safhada - Son Dakika
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Adana'da kuraklık had safhada

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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde su, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre çekildi. Çukurova'daki kuraklık tehlikesi dron ile havadan da görüntülenirken uzmanlar deniz suyunun ısındığına ve meteorolojik afetlerin arttığına dikkat çekiyor.

13.11.2024 10:50  Güncelleme: 11:20
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Türkiye'nin en büyük ve bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana'da kuraklık tehlikesi her geçen gün kendisini hissettiriyor. Deniz suyu sıcaklığının artması, iklimlerin değişmesi nedeniyle Adana'ya adeta aylardır tek damla yağmur düşmedi. Ayrıca Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Adana'da sıcaklık rekorları kırıldı.

ÇİFTÇİLERE UYARI YAPILMIŞTI

Ayrıca Ağustos ayında da Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi uyarı yapılmıştı.

SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE SULAR 2 KİLOMETRE ÇEKİLDİ

Yağmurların yağmadığı Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde sular, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre çekildi. Çukurova'daki kuraklık tehlikesi dron ile havadan da görüntülendi. ASKİ tarafından 08.11.2024 tarihli verilere göre doluluk oranı yüzde 65,31, su miktarı 1 milyar 440 milyon 845 bin 322 metreküp, su seviyesi ise 115,67 metre olarak ölçüldü.

"YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI BU DURUMLARI YAŞAMAMIZA NEDEN OLDU"

Konuyla ilgili Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Başıbüyük, 2023 ve 2024 yıllarında Adana'da hava sıcaklık rekorlarının kırıldığını hatırlatarak, "2023'ün Şubat ayından bu yana ortalama deniz suyu sıcaklıkları ve yüzey suyu sıcaklıkları tüm zamanların rekorunu kırdı. 2024 yılı da tüm zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz 2024'ün Şubat ayında çok ılık bir kış geçirdik. Kar yağışı neredeyse yok denecek kadar azdı. Kar yağışının az olmasına rağmen Mart ayında 30-31 dereceleri gördüğümüz çok yüksek hava sıcaklıkları seyrettik. Haziran ayında inanılmaz yüksek hava sıcaklıkları yaşadık. Temmuz ve Ağustos aylarında yüksek hava sıcaklıkları bugün bu durumları yaşamamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

Adana'da kuraklık had safhada

"ÜLKEMİZDE KURAKLIK NEDENİYLE CAN KAYBI RİSKİ YOK"

Kuraklık nedeniyle Kuzey Afrika ülkelerinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini, kuraklığın çok ciddi sorunlara neden olabileceğini aktaran Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Bölgemizde belli kuraklık riskinin bulunduğu gözlemlenmekte. Kuraklık, aslında iklim değişikliğine bağlı yaşanan en ciddi sorunlardan bir tanesi. Çok ciddi manada can kayıplarına neden oluyor. Ülkemizde böyle bir risk yok ama Kuzey Afrika ülkelerinde insanlar kuraklığın getirdiği sonuçlardan dolayı hayatlarını kaybediyor" diye konuştu.

"ISI TRANSFERLERİ DENİZ SUYUNU ISITIYOR"

Deniz suyu sıcaklığının artışının meteorolojik afetleri tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, daha sonra şunları söyledi:

"Bu sıcaklık artışı ve bir taraftan artan karbondioksit miktarı denizlerdeki ısınmanın ana nedeni. Denizler insan faaliyeti sonucu ortaya çıkan ısının yüzde 95'ini emer. Dolayısıyla bu ısı transferi deniz suyunu daha sıcak yapıyor. Deniz suyunun ısınması da meteorolojik afetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun en tipik örneklerini de önce Amerika'daki kasırgalarda sonra da İspanya'daki selde yaşadık. Meksika körfezinde deniz suyu sıcaklığı 32 dereceyi aştı ve Amerika'da bu kasırgalar meydana geldi. 100 milyar doların üzerinde hasarın olduğu söyleniyor."

Öte yandan Prof. Dr. Başıbüyük, Türkiye'deki herkesin yeni meteorolojik olaylara adapte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Adana\'da kuraklık had safhada

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Son Dakika Yaşam Adana'da kuraklık had safhada - Son Dakika

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