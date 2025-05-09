Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret - Son Dakika
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Yaşam

Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

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Adana'da hijyen kurallarını hiçe sayarak motosiklet üzerinde açıkta et satışı yapan seyyar satıcı halk sağlığını tehlikeye attı. Sıcak hava koşullarında, koruyucu önlem alınmadan sokakta satışa sunulan etler vatandaşlar tarafından, "Hindistan'a döndük. Hindistan sokak lezzetleri" olarak nitelendirdi.

09.05.2025 08:55
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, hijyen kurallarının göz ardı edildiği ve halk sağlığını tehdit eden bir durumu gözler önüne serdi. Adana Haber Ajansı'nın aktardığı görüntülerde, motosiklet üzerinde açıkta kırmızı et satan bir seyyar satıcı, hem vatandaşların tepkisini çekti hem de gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

"HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"

Skandal görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaş, sıcak hava koşullarında, motosikletin arkasında, hiçbir koruyucu önlem alınmadan satışa sunulan etler hakkında, "Evet Hindistan'a döndük. Hindistan sokak lezzetleri" ifadesini kullandı. Özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, hijyenik olmayan satış halk arasında endişe yarattı.

SAĞLIĞA ZARARLARI

Sıcak havanın kavurucu etkisiyle açıkta bırakılan etler, görünmez bir tehdit oluşturarak hızla bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır. Yüksek sıcaklıklar, et üzerinde hızla bakteri üremesine zemin hazırlar ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda zehirlenmelerine yol açan patojenler, etin lezzetini veya kokusunu değiştirmeden çoğalırken, bu durum tüketiciyi büyük bir riske atar. Özellikle yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi vakaları, soğuk zincirin korunmadığı ve hijyen kurallarının göz ardı edildiği bu tür uygulamalar sağlık için çok tehlikelidir. Et ve et ürünleri, kesimden tüketime kadar tüm aşamalarda soğuk zincirde tutulmalıdır. Buzdolabında 0-4°C'de, derin dondurucuda -18°C'de veya altında saklanmalıdır.

Adana\'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Motosiklet, Hindistan, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • k K:
    akp nin yonetigi ulkede bunada sukur etmek gerek 1 kac sene sonra Tanzania nin durumuna geliriz 95 53 Yanıtla
  • özlem çakıroğlu:
    Hindistan iyi bile ..Afganistan sandım ilk görünce 84 27 Yanıtla
  • aragorn:
    adana,da normal çünkü pis bir memleket 58 48 Yanıtla
  • 12341234:
    Türkiye yüz yılı 76 12 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Nereden nereye yazık 65 12 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    afganistan burasi 50 15 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    afganistan sandım 20 6 Yanıtla
  • Ahmet NOKAY:
    Afgan Pakistan Suriye Irak İran ve daha sayamadığım mülteci akını olan bır ulkede ne bekliyorsunuz 11 0 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    çarşaflı olunca Afganistan diyen olmuş ama bu görüntülere alışın bence 5 3 Yanıtla
  • Celal Esen:
    T. C 3 5 Yanıtla
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