Adana\'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, hijyen kurallarının göz ardı edildiği ve halk sağlığını tehdit eden bir durumu gözler önüne serdi. Adana Haber Ajansı'nın aktardığı görüntülerde, motosiklet üzerinde açıkta kırmızı et satan bir seyyar satıcı, hem vatandaşların tepkisini çekti hem de gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

"HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"

Skandal görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaş, sıcak hava koşullarında, motosikletin arkasında, hiçbir koruyucu önlem alınmadan satışa sunulan etler hakkında, "Evet Hindistan'a döndük. Hindistan sokak lezzetleri" ifadesini kullandı. Özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, hijyenik olmayan satış halk arasında endişe yarattı.

SAĞLIĞA ZARARLARI

Sıcak havanın kavurucu etkisiyle açıkta bırakılan etler, görünmez bir tehdit oluşturarak hızla bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır. Yüksek sıcaklıklar, et üzerinde hızla bakteri üremesine zemin hazırlar ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda zehirlenmelerine yol açan patojenler, etin lezzetini veya kokusunu değiştirmeden çoğalırken, bu durum tüketiciyi büyük bir riske atar. Özellikle yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi vakaları, soğuk zincirin korunmadığı ve hijyen kurallarının göz ardı edildiği bu tür uygulamalar sağlık için çok tehlikelidir. Et ve et ürünleri, kesimden tüketime kadar tüm aşamalarda soğuk zincirde tutulmalıdır. Buzdolabında 0-4°C'de, derin dondurucuda -18°C'de veya altında saklanmalıdır.