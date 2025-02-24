Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti

Geniş Video İzle

Engelli çocukları için dışarıda topladıkları kar ile evin içinde oynayan ailenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

24.02.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir ailenin engelli çocukları için yaptığı anlamlı hareket, görenleri duygulandırdı. Çocuklarının dışarıda rahatça oynayamadığını bilen aile, dışarıdan kar toplayarak evin içine getirdi. Dışarıda topladıkları kar ile evin içinde oynayan ailenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Aile sevgisi her şeyin üstünde" ve "Engelleri sevgiyle aşmak mümkün" gibi yorumlarla desteklerini dile getirdi.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, bu tür küçük ama anlamlı jestlerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 6490203:
    Allah her daim yardımcıları olsun razı olsun onlardan inşallah 84 0 Yanıtla
  • İzzet Gitmez:
    çok büyük bi zenginlik.Allah neşelerini daim etsin. 63 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Gülümsetti. 43 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bravo, iyi düşünmüşler. 31 0 Yanıtla
  • Casper:
    Mutluluk duyarız 25 0 Yanıtla
  • Naim Çalım:
    ne mutlu onlara Allah im yardımcıları olsun 25 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah yardımcınız olsun inşallah en azından sahip çıkıp mutlu etmeye çalışıyosunuz ne güzel?????? 20 0 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    iyi haberleri özlemişiz var olsun iyi insanlar 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.