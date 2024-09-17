Aile ve Gençlik Fonu'na yeni il eklendi - Son Dakika
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Yaşam

Aile ve Gençlik Fonu'na yeni il eklendi

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Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi olan Aile ve Gençlik Fonu'na Osmaniye de eklendi. İşte 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi desteğine ilişkin detaylar.

17.09.2024 13:33  Güncelleme: 13:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bir ilin daha eklendiğini duyurdu.

Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamadakullandı:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye'den de başvuruları almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE FONDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Projeden yararlanmak üzere başvuru yapacak kişi, 6 Şubat 2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri veya Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet etmelidir.

Evlenecek çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

• 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ( Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

• Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

• Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

• Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

• Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN YAPILACAK

e- Devlet üzerinden başvuru aşamasında gerekli olan yerleşim yeri belgesi, tapu bilgileri, adli sicil kaydı ilgili kurumdan online olarak alınabiliyor. Yıllık gelir beyanı da e-Devlet üzerinden bildiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ayrıca Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasının 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlattı. "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bu rakamlar tabii ki de önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu\'na yeni il eklendi

Aile İçi Şiddet, Osmaniye, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aile ve Gençlik Fonu'na yeni il eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şenel Demircan:
    Bu iller sanayi illeri hepside zengin iller ben anlamadım nasıl kime yardım edileceğini 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Çiftçiye hibe desteği ,esnafa hibe desteği vs veriyorsanız ,yeni evli cifte de 150 bin tl hibe edeceksin ki geçler rahat etsin. Bazı bölgelerde evlilik için FAS 'dan Tunus'dan genç kız getirip masrafsız evlilik yapılıyor, bizim yetkililer 150 bin derdinde. 0 2 Yanıtla
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