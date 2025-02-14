Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım - Son Dakika
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Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'ndan Sevgililer Günü\'ne özel esprili paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında sosyal medyadan ''Seviyorsan git evlen bence...'' paylaşımı yaptı. Bakanlık bu paylaşımının altına bakanlığın 'Evlilik Kredisi' uygulamasını paylaşarak 'Aile Yılı' etiketini kullandı.

14.02.2025 15:48  Güncelleme: 16:07
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapıldı. Bakanlık, gençlere esprili bir dille evliliği hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

"Seviyorsan git evlen bence…" notunun yer aldığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımın altına ise evlenecek çiftlere yardım yapılan Aile Gençlik Fonu'nun linki paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği sunuyor. Destek kapsamında 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi veriyor.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek
  • Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak
  • Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak
  • Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak
  • Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek
  • Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak
  • Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

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Son Dakika Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü'ne özel esprili paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    utanmaz bunlar ulan 2 çocuğumun ben okul masraflarına yetişemiyorum. servisden aldım bu ay 3km yayan gidiyorlar. biri 10 yaşında biri 7 yaşında daha milleti olmayan parayla evlenin çocuk yapın diyorlar resmen dalga geçiyorlar. ahirette Cennet yüzü görmeyin cehennemi yasattiniz bize dunyada 23 107 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    Hangi parayla evlensin çocuklar altının gramı 5.000 liraya dayanmış Bir de Milletin aklına dalga geçiyorsunuz sandık nasıl olsa gelecek 31 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    105 tane akepeli koyun yazımı begenmemis inşallah beterini yaşarsiniz 16 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    150 bin liraya ne evlenilir ama, 4 0 Yanıtla
  • Ozgur Ozgur:
    Süriyeliler gitti aile destek yardımı kesildi demekki siz bu yardımı Suriyeliler için yapıyordunuz peki şimdi Suriyeliler gidince bizim yardımlar niye kesildi 3 0 Yanıtla
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