Ailenin avukatı, Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Yaşam

Ailenin avukatı, Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildiği iddiasını yalanladı

Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı, bugün basında yer alan "Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti" söylentisini yalanlayarak "Dilekçemize ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı" dedi.

22.07.2024 15:09
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Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan söylentinin ardından çiftin avukatından yalanlama geldi.

"HENÜZ DEĞERLENDİRME YAPILMADI"

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir yalanlama yayınlayarak "MASAK raporu sonrasındaki tahliye talebimiz Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi değişikliği sebebiyle henüz değerlendirilmemiştir. Yapılan haberlere itibar edilmemelidir. Eskik klasörlere ilişkin mahkeme ara kararını paylaşma zarureti doğmuştur. Henüz 19 Temmuz dilekçemize ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır" dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ İDDİASI

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

Hukuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ailenin avukatı, Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailenin avukatı, Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildiği iddiasını yalanladı - Son Dakika
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