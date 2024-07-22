Ailenin avukatı, Dilan Polat\'ın tahliye talebi reddedildiği iddiasını yalanladı

Yaşam

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildiği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan söylentinin ardından çiftin avukatından yalanlama geldi.

"HENÜZ DEĞERLENDİRME YAPILMADI"

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir yalanlama yayınlayarak "MASAK raporu sonrasındaki tahliye talebimiz Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi değişikliği sebebiyle henüz değerlendirilmemiştir. Yapılan haberlere itibar edilmemelidir. Eksik klasörlere ilişkin mahkeme ara kararını paylaşma zarureti doğmuştur. Henüz 19 Temmuz dilekçemize ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır" dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ İDDİASI

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN TESPİT BULUNMUYOR

Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi. Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.

"ELDE EDİLEN PARALAR KRİPTO CÜZDAN OLAN MUHAFAZA EDİLDİ"

İddianamede ise soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizen savcının şu değerlendirmeleri yer aldı: "Soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurup hatta hatırı sayılır rakamlara ulaşan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatırımı şeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dışı yoldan akan paraların adeta harmanlanması suretiyle kontrolü imkansız hale getirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Nitekim bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, bu suretle aklama sürecinin işletildiği kanaatine ulaşılmıştır."