AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler... - Son Dakika
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Yaşam

AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...

AKOM açıkladı: İşte İstanbul\'da kar yağışı beklenen ilçeler...

AKOM, olumsuz havanı etkisi altındaki İstanbul'da kar yağışının beklendiği ilçeleri açıkladı. Buna göre, Silivri, Çatalca, Çekmeköy, Şile gibi ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

23.11.2024 09:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından soğuk ve yağışlı hava ülkeye girdi. İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken; kentte hava sıcaklığının hızla düştüğü görüldü.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLÇELER AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentteki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 5'ye kadar düşeceğini belirten AKOM, gün içerisinde kentte kar yağışının beklendiği ilçeleri de açıkladı.

AKOM'un tahminlerine göre, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi yüksek noktalarda kalan ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar görülecek.

DENİZ ULAŞIMI KİLİT

Etkisi arttıran fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı- Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 08.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00'daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 09.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada- Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

UÇAKLAR PİSTE İNEMİYOR

Hava ulaşımında da benzer bir durum söz konusu. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayınca pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Ayrıca Türk Hava Yolları, 38 uçuşun İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

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Son Dakika Yaşam AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammed null:
    Mubarek Bir yagmadi. 8 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Bu kadar fitnenin fesatın olduğu yerde kar yağması biraz zor Allah sonumuzu HAYREYLESİN 0 0 Yanıtla
  • Burcu Bozkır:
    İl diye ben de il bekliyorum İstanbul'dan başka il yok çünkü.. bir yağmur da bile çilekeş oluyorsunuz ya.. 0 0 Yanıtla
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