AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha: Pazartesiden itibaren kar etkili olacak - Son Dakika
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Yaşam

AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha: Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

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Ülke genelinde Sibirya'dan gelen soğuk hava etkili olurken, İstanbul için yeni kar uyarısı geldi. AKOM, birkaç gündür karlı hava ve dondurucu soğuklarla boğuşan megakentte pazartesi gününden itibaren yeniden kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

08.02.2025 20:53
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası hafta boyunca yurdumuzu esir aldı. İstanbul'da yüksek kesimlerde birkaç gündür kar yağışı etkili olurken, megakentte sıcaklıklar dondurucu seviyeye geriledi.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KARLA BAŞLAYACAK

Yeni haftada İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni açıklama yaptı. AKOM, hafta sonunun yağışlı geçeceğini, pazartesiden itibaren İstanbul'da yeniden kar görüleceğini belirtti. sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından İstanbullulara yeni bir kar uyarısında daha bulundu.

AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM\'dan İstanbul\'a bir uyarı daha: Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

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Son Dakika Yaşam AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha: Pazartesiden itibaren kar etkili olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bu Kim:
    lütfen artik kar yagacak diye yazmayin çünkü yagmiyor 47 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Onu Allah Bilir siz değil!.. 35 9 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    artık hiç bir şeye inanasım gelmiyor 23 2 Yanıtla
  • vasfi demir:
    naaaaaahhhh yağar mq 17 4 Yanıtla
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