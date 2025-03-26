AKOM İstanbul için tarih verdi: Cuma gününe dikkat - Son Dakika
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AKOM İstanbul için tarih verdi: Cuma gününe dikkat

AKOM İstanbul için tarih verdi: Cuma gününe dikkat

Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve çamur yağışı uyarısında bulundu. Uzmanlar özellikle bu hafta dışarı çıkacakların maske takmasını öneriyor.

26.03.2025 11:39
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Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu süreçte özellikle dış ortamda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.

TOZ YOĞUNLUĞU ARTACAK

Uzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları önerildi. Özellikle tozun yoğun olacağı saatlerde açık havada kalınmaması gerektiği ifade edildi.

ÇAMUR YAĞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bu hafta bulutlu bir gökyüzüne ve 18-23°C arasında değişen sıcaklıklara sahne olacağını duyurdu. AKOM'un açıklamasına göre, "Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği" tahmin ediliyor.

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Son Dakika Yaşam AKOM İstanbul için tarih verdi: Cuma gününe dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • BURAK HANZADE:
    bulutlara kayyum atayın a.g 19 17 Yanıtla
  • mmng7pnmfx:
    kayyum atayın bulutlara 8 14 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Dua edinde ebabil kuşları ateş taşı yağdırmasın zira kudurmuş kendi kendine nefret tohumu ekmiş çok cahil insan var ülkemizde, onlar yüzünden komşu komşuya düşman olmuş.toz bulutu ne ki...... 5 1 Yanıtla
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