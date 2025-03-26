AKOM İstanbul için tarih verdi: Cuma gününe dikkat

Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu süreçte özellikle dış ortamda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.

TOZ YOĞUNLUĞU ARTACAK

Uzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları önerildi. Özellikle tozun yoğun olacağı saatlerde açık havada kalınmaması gerektiği ifade edildi.

ÇAMUR YAĞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bu hafta bulutlu bir gökyüzüne ve 18-23°C arasında değişen sıcaklıklara sahne olacağını duyurdu. AKOM'un açıklamasına göre, "Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği" tahmin ediliyor.