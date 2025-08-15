AKOM\'un uyarısının ardında İstanbul\'da direk devirdi, E-5 kapandı

İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen direk, E-5'i kapattı.

Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü yönünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı. Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yol yeniden açıldı.

AKOM'DAN YENİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.