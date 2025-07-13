AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bu hafta boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; rüzgar ise zaman zaman kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
İstanbul genelinde hafta başında görece normal seyredecek olan sıcaklıklar, perşembe (17 Temmuz) gününden itibaren ciddi biçimde artacak. Perşembe günü 37 dereceye kadar çıkması beklenen hava sıcaklığı, cuma ve cumartesi günleri de yüksek seviyede kalmaya devam edecek.
AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da günlük en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Pazartesi: 32°C
Salı: 31°C
Çarşamba: 34°C
Perşembe: 37°C
Cuma: 34°C
Cumartesi: 36°C
Uzmanlar, sıcak havalarda güneş ışınlarının dik geldiği 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
Son Dakika › Yaşam › AKOM uyardı! İstanbul kavrulacak, sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak - Son Dakika
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