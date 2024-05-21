Alaska'da bir geyik, yeni doğmuş yavrularının fotoğraflarını çekmeye çalışan 70 yaşındaki Dale Chorman'ı öldürdü - Son Dakika
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Yaşam

Alaska'da bir geyik, yeni doğmuş yavrularının fotoğraflarını çekmeye çalışan 70 yaşındaki Dale Chorman'ı öldürdü

Alaska'da 70 yaşındaki Dale Chorman, yeni doğmuş iki geyik yavrusunun fotoğrafını çekmeye çalışırken anneleri tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, dişi geyiğin yavrularını koruma içgüdüsüyle saldırdığını belirtti. Olay yerinde hayatını kaybeden Chorman'ın nasıl öldürüldüğü ise tespit edilemedi. Alaska Eyalet Polisleri, dişi geyiğin bölgeden uzaklaştığını bildirdi.

21.05.2024 14:32
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Alaska'da 70 yaşındaki Dale Chorman, yeni doğmuş iki geyik yavrusunun fotoğrafını çekmeye çalışırken anneleri tarafından öldürüldü.

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı sözcüsü Austin McDaniel, dişi geyiğin Homer'da yavrularını yeni doğurduğunu belirtti. McDaniel, "Çalılıklar arasında geyikleri ararken dişi geyik Dale'e saldırdı," dedi.

İsmi açıklanmayan ikinci kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bu kişi saldırıya tanık olmadığı için yetkililer, geyiklerin Chorman'ı tekmeleyerek mi yoksa boynuzları ile mi öldürdüğünü tespit edemedi. Sağlık görevlileri, Chorman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Alaska Eyalet Polisleri, dişi geyiğin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

1995 yılında da bir geyik, Alaska Anchorage Üniversitesi kampüsünde 71 yaşındaki bir adamı çiğneyerek öldürmüştü. Tanıklar, öğrencilerin saatlerce geyik ve yavrusuna kar topu atarak rahatsız ettiğini ve hayvanların bu nedenle saldırganlaştığını söylemişti.

Alaska'da yaklaşık 737.000 insan ve 200.000 geyik bulunuyor. Normalde agresif olmayan bu hayvanlar, kışkırtıldıklarında saldırgan olabilirler. Eyalet Balık ve Av Departmanı'na göre, dişi geyikler yavrularını korumak için insanlara saldırabilirler.

McDaniel, "Geyiklerin doğum mevsiminde onlara ekstra alan vermelisiniz," dedi. "Yavru geyikleri olan dişi geyikler en agresif olanlardır." İnsanların hayvanları korkutmaması veya anne ile yavruları arasına girmemesi gerektiğini söyledi. "Bu geyikler, yavrularını korumak için her türlü çabayı gösterecek ve tahmin edilemez hale gelecektir."

Alaska'da bir geyik, yeni doğmuş yavrularının fotoğraflarını çekmeye çalışan 70 yaşındaki Dale Chorman'ı öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Alaska, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alaska'da bir geyik, yeni doğmuş yavrularının fotoğraflarını çekmeye çalışan 70 yaşındaki Dale Chorman'ı öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaska'da bir geyik, yeni doğmuş yavrularının fotoğraflarını çekmeye çalışan 70 yaşındaki Dale Chorman'ı öldürdü - Son Dakika
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