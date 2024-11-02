Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi - Son Dakika
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Yaşam

Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi

Aldatılan kadın, erkek arkadaşını \'Lunaparka Gidiyoruz\' diyerek sınır dışı ettirdi

Amerika'da yaşayan bir kadın, kendisini aldatan kaçak göçmen sevgilisinden ilginç bir intikam aldı. 'Lunaparka gidiyoruz' diyerek kandırdığı sevgilisini Meksika sınırına götürüp sınır dışı ettirdi. Yolculuk boyunca uyuyan adam, sınırı görünce gerçeği anladı. Kadın ''Beni kullanamazsın'' diyerek onu orada bıraktı. TikTok'ta paylaşılan intikam videosu 2.6 milyon beğeniyle viral oldu.

02.11.2024 11:05
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Amerika'da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Kaçak olarak ülkede yaşayan erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen genç kadın, sevgilisini "lunaparka gidiyoruz" diyerek Meksika sınırına götürüp sınır dışı ettirdi.

Kadın, TikTok'ta paylaştığı videoda intikam planını detaylı şekilde anlattı. Sevgilisinin aldattığına dair kanıtları telefonunda bulan kadın, planını titizlikle hazırladı. Yolda GPS'i kontrol edemesin diye yolculuk öncesi sevgilisini tuvalete gönderdi. Lunaparkta para ve telefon gerekeceğini söyleyerek tüm değerli eşyalarını yanına almasını sağladı.

Yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçiren adam, Meksika sınırını görünce gerçeği anladı. Aldatmayı inkar etmeye çalışan adama genç kadın, "Beni kullanamazsın. Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum" diyerek veda etti.

TikTok'ta 2.6 milyon beğeni alan video kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları kadının intikamını destekleyen yorumlar yaptı. Bir kullanıcı "Memnun kalmadığı ürünü iade etti" yorumuyla dikkat çekerken, başka bir kullanıcı "Tarihin en iyi intikam hikayelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Kadın, yaptığından pişman olmadığını ve telefonunda bulduğu aldatma kanıtları sayesinde planını uygulamaya cesaret ettiğini söyledi.

Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emre Öztürk:
    Türkiyedeki mültecileri gönder gel buraya Suriyeli Iraklı dolu Türkiyede türk oldu multeci buranın yerlisi oldu Suriyeli Iraklı mülteciler kira yardımı odun kömür yardımı çocuk parası altında maaş bedava sağlık.hizmeti türkede gelince üçün birini veriyor devlet 33 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    fıstık 11 5 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Seneye verseydiniz haberi daha anlamlı olurdu 11 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Helal olsun Türkiye’de yapsan göçmen kaçakçısı diye içeri atarlar sonra o adamı ülkeye geri alırlar sen içerde çürü o dışarıda Sefa sürü oh ne ala 1 0 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Bir haftalık haberi niye yeni olmuş gibi yayinliyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Ali Baba:
    kullanım tarihi geçmiş demekki 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi - Son Dakika
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