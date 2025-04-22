Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var

new world:

yorumları eminim okumuyorlar gerçi okusalar da değişen bir şey olmaz çünkü desteklemeyen herkes zıt görüşlü sırf muhalif olmak için yorum yapıyor tabi onlara, göre dinini layıkıyla yaşayanlar onlara göre desteklemek zorunda ama öyle bir şey yok