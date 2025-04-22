Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var

Geniş Video İzle

2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın önemini vurguladı. ''Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup, toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var'' diyen Erbaş, ''Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz'' ifadelerini kullandı.

22.04.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla düzenlenen '2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, Kurban ibadetinin, sadece Allah'a yakınlaşmak değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik ve sosyal adaleti güçlendirmek anlamına geldiğini belirten Erbaş, Diyanet'in yurt içi ve dışında ayrım gözetmeden yardım eli uzattığını vurguladı.

"BUNU GÖRMEZDEN GELMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Yoksulluk çeken ve zor şartlar altında geçimini sürdürmeye çalışan insanlardan bahseden Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, "Vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına emanet edilen kurban hisselerini bir yıl boyunca gözleyen milyonlarca insan var. Almış olduğu 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren ve aylarca onun tozunu yemeklerine katan milyonlarca insan var. Bunu görmezden gelmek bize yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kurban Bayramı, Ali Erbaş, Güncel, Kurban, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • 19191923:
    Lan sen hiç konuşma!!!Sayenizde millet dinden soğudu!!! 333 37 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    dedi ve milyonluk aracına binip, milyonluk malikanesine doğru yola çıktı. 325 21 Yanıtla
  • Tuna Han:
    doğru maaş almaman gerekli mercedese binmemen gerekiyor koruma ordusu ile gezmemen gerek yaptığınız israfı sadece diyanet olarak onleseniz o bahsettiğiniz milyonlarca insan binlere enecegine eminim 265 19 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    milyonlarca et görmeyen var sayenizde 14 bin emekli maaşıyla hindi alınmıyor 211 11 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    bunu unutmamak derken. kendin ailen ve sizin cenaha hatırlarsan İslam adına bir iyilik etmiş olursun .. 204 11 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dıyene bak sen şatafalı yaşıyon israf var vatandaşa dıyrcegıne bır aynaya bak 163 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    darısı senin ve kızının başına 161 6 Yanıtla
  • Halil Şimşek:
    Kendi lüks hayatınızdan birazcık azaltırsanız insanlar et tozu değil direk et yer 153 5 Yanıtla
  • 124212421:
    komik 143 8 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    sayende cumayı bıraktım sen anlatmaya devam et 126 11 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    O zaman enflasyon ve asgari şartları düzeltin madem biliyorsunuz 107 2 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    eeee o zaman....( Seçim zamanı) babası altı yırtık pabuç giyen" bir adamın oğlu olarak " Allah israf edenleri sevmez" ayetinde rağmen çoluk çocuğun ayağının altına bile serilen devlet imkanları ile israf yapan bir kişi olarak siz bu yoksulluğun neresindesiniz merak ettim 93 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    bakiniz akp 86 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BU DEVİRDE EN KOLAYI DİN TÜCCARI OLMAK SANIRIM ALLAH SONUMUZU HAYR ETSİN O YÜZDEN BU HALDEYİZ DİNİMİZİ TİCARET İÇİN HARAM İÇİN KULLANIYORLAR ! 78 1 Yanıtla
  • Murat Biçer:
    lux içinde yaşa. 12 milyon luk arabaya bin. gelip bide vaaz verir gibi,dassak geçer gibi konuş. insanda biraz edep haya olur 75 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    he he onlada daha övünüyorsun başka adam yokmu hala daha o koltukda oturuyon milleti dinden soguttun 71 2 Yanıtla
  • mossi :
    bizde parayı toz halşne getirioruz 63 1 Yanıtla
  • cenk tek:
    bize mersedeslerle gezmek yakışır... 44 1 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    2 hafta önce otobüse binip Mardin’e gittim. Gaziantep Urfa arasında bir tane ev yok yerleşim yok dağ başına kocaman cami yspmışlar cemaat olmayan yere sırf imam atamak için milyonlarca lira harcama yapıp cami yapan kurumun başındaşın ben sadece birini gördüm kimbilir ülkede böyle dağbaşına yerleşim yeri olmayan yerlere kaç cami yaptınız Allah bilir 43 1 Yanıtla
  • adem sen:
    Konuşmaktan başka bir iş yaparmısınız acaba? 40 2 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Bana bir audiyi çok gördüler... :P 38 1 Yanıtla
  • ozcan1974:
    Hala millete azla yetinmeyi bir dilim ekmekle tok olmayımı öğreniyorsun tetyi dahaa yetti Bi sus artık bi sus 21 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Sayin baskan, yorumlar sizin bsk.birakip universite de ki gorevinize donmenize yonelik.Tabii emeklilik icin yasiniz musaitse Lutfen kararinizi verin. 16 1 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Bu konuda yaşantınıza aylığınıza gelirinize bakıp öz eleştiri yapıp nasihat vermeniz bence daha yerinde olacaktır.zira peygamber Muhammed Mustafa sav ve HZ ÖMERİN yaşantısını örnek alınız ondan sonra nasihat veriniz lütfen. 10 0 Yanıtla
  • Erol:
    Audi A8 isteyipte yardıma muhtaç olan insaları ifşa etmesi ne kötü 9 0 Yanıtla
  • Bilgin Birtek:
    Biz görmez gelemiyoruz yasiz 8 0 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    450 m2 dublex villa lojmanda 3 kurus kiraya oturmanin gunahini da acikla , audiye bmw ye binmek benimde hakkim diyordun ya 6 0 Yanıtla
  • new world:
    yorumları eminim okumuyorlar gerçi okusalar da değişen bir şey olmaz çünkü desteklemeyen herkes zıt görüşlü sırf muhalif olmak için yorum yapıyor tabi onlara, göre dinini layıkıyla yaşayanlar onlara göre desteklemek zorunda ama öyle bir şey yok 2 1 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu adam beni İslam dininden soğuttu. Gittiğim cuma hutbelerinde imamların bir kısmı siyasi konulara giriyor maalesef. Camiye, kışlaya ve okula siyaset sokulmaması gerekir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement