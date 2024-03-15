Daha önce yüksek döviz kurlarından şikayet ederek çocuklarını yurt dışına çıkaramadığından dert yanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, bu kez farklı bir paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından aracının anahtarını paylaşan Feyza Erbaş, "O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama, sonra ceplerime, orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. 'Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?' nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım" notunu düştü.
İşte Feyza Erbaş'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Yaşam › Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı - Son Dakika
Bursa'da lüks cip, seyir halindeki tıra arkadan çarparken, sürücüsü çarpmanın şiddetiyle bayıldı. Cip kısa sürede alev alırken, sürücüsü vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar, yardıma gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan cip sürücüsü Y.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bolu'nun Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında çıkan yangın, hızla yayılarak ahır ve samanlığa sıçradı. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık küle döndü. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Bahçelievler'de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul'un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor. Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle Ramazan Ayında iftara evlerine yetişemediklerini ifade etti. Ergun Nayhan, 'Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00'da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım' dedi. İhsan Kaya, '4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle' şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, yangını çıkaran kişinin eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ramazan ayı dolayısıyla sema gösterisi ve ebru sanatı etkinliği düzenledi. Yolcular ve havalimanı personeli, Türk sanat müziği orkestrası eşliğinde sema gösterisini izlerken, ebru yapma fırsatı da yakaladı. Etkinlik, ramazan ayı boyunca haftada iki gün devam edecek.
Burhaniye ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ün Burhaniye'yi ziyareti sırasında karşılayanlar arasında yer aldığını anlattı. Gündoğan, ilçenin geçirdiği değişimlere tanıklık ettiğini ve ilçenin tarihini yazmak isteyenlere yardımcı olmak istediğini belirtti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar davetleri, büyük bir katılımla başladı. Başkan Yılmaz Büyükerşen, engelli bireyler ve ailelerini ağırlarken; Mahmudiye'de de ilçe sakinleri aynı sofrada bir araya geldi.
Otostop yaparak dünya turuna çıkan 20 yaşındaki İtalyan Oliver Kaspar, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Kaspar, Türkiye'de birçok şehri otostopla gezerken Türk insanının yardımseverliği ve Türk yemeklerinin harika olduğunu belirtti.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alev topuna dönen depoda zaman zaman patlamalar yaşanıyor. Yangın nedeniyle bölgeye takviye ekipleri sevk edildi.
Çorlu ilçesinde, Fikir Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki A.E.D. adlı bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büyükçekmece, İstanbul depremi sonrası oluşabilecek tsunami için geliştirilen uyarı ve tahliye sisteminde 12 temel göstergeyi karşılaması nedeniyle IOC/UNESCO tarafından 'Tsunami hazır kent sertifikası' almaya hak kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)