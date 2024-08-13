Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son - Son Dakika
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Yaşam

Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son

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En mutlu günlerinde doyasıya eğlenen gelin ve damat, dans sırasında yaşadıkları talihsizlikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelini kucağına almaya çalışan damat, pantolonunun yırtılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntünün altına ''Geceye erken hazırlanmış'', ''Utancımdan geri boşanırdım'' şeklinde yorumlar yapıldı.

13.08.2024 15:47
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Düğünde misafirlere hünerlerini sergilemek isteyen damat, gelini kucağına alarak danslarına farklı bir boyut kazandırmak istedi. Ancak tam da o anda pantolonun yırtılması üzerine damat neye uğradığını şaşırdı.

UTANGIN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Gelini yavaşça yere bıraktıktan sonra pantolonunu kontrol eden damat, utancından ne yapacağını bilemedi. Durumu kurtarmaya çalışan gelin de damadı iterek pistin dışına çıkardı.

"GECEYE ERKEN HAZIRLANMIŞ"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan videonun altına "Utancımdan geri boşanırdım", "Utancımdan yerin dibine girerim", "İşte size ömür boyu unutulamayacak, dillerden düşmeyecek düğün", "Geceye erken hazırlanmış", "Olur olmadık şovlar yapmaya kalkarsan olacağı bu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son

Damatlık, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali boz: güzel bir anı olur ilerde, mutlu olsunlar 25 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Mercimek fırına erken girmiş 14 4 Yanıtla
  • Gökhan Sarıkaya: Damat şov yapayım derken millete reklam olmuş :) 10 3 Yanıtla
  • Ali Vural: Doğru dürüst haber paylaşınız ? Utangından ne demek ? Türkçeye hâkim olmayan birine haber değeri olmayan haberi paylaştırırsanız olacağı budur ??? 9 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Vay be Ülkede haber kalmamış belkide 7 1 Yanıtla
  • İlkay Koc: Bu ülkenin insanı sürekli anormallikleri göre göre normal olan bir şey de anormal geliyor 3 1 Yanıtla
  • Cem Kaya: dar pantolon gitmezsin bi daha 1 0 Yanıtla
  • murat atmaca: baba diorum okadar dar giymeyin diye ?? 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: iyi de bu olay nerede olmuş 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Allah kimsenin başına vermesin! Düğünde gelini kucağına alan damadı bekleyen kötü son - Son Dakika
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