Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

2 OLASI SENARYO VAR

Uzmanlar bu sarsıntının büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya'nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe'den Sinem Özdemir'e 2 olası senaryo hakkında bilgiler verdi.

İlk senaryo, 6,2'lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.4'E KADAR ÇIKABİLİR"

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7.4'e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, "Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil" dedi.

"STRES İSTANBUL YÖNÜNE DOĞRU KAYDI"

Bohnhoff'a göre 6,2'lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul'a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de "ne zaman" sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.