Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var - Son Dakika
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Yaşam

Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem için Prof. Dr. Marco Bohnhoff gerçekleşebilecek 2 kritik senaryoyu paylaştı. Bohnhoff'a göre ilk senaryo 6,2'lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı, ikinci senaryo ise beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceği.

24.04.2025 10:19
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İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

2 OLASI SENARYO VAR

Uzmanlar bu sarsıntının büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya'nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe'den Sinem Özdemir'e 2 olası senaryo hakkında bilgiler verdi.

İlk senaryo, 6,2'lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.4'E KADAR ÇIKABİLİR"

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7.4'e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, "Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil" dedi.

"STRES İSTANBUL YÖNÜNE DOĞRU KAYDI"

Bohnhoff'a göre 6,2'lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul'a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de "ne zaman" sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

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Son Dakika Yaşam Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 454545:
    onu bizde biliyoruz başka bir şey söyle 57 6 Yanıtla
  • Aylin Bahar:
    Bilmediğimiz birşeyi söylememiş 45 2 Yanıtla
  • merzis:
    Bunu ben de söylerim. uzman olmaya gerek yok ki. 23 3 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Enerji boşalması oluyor çok şükür. ALLAHIN izni ile çok kötü bir şey olmayacak İNŞALLAH 18 2 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Iyi ki profesor olmak bu kadar okumamisim dedirten bir demeç:) profesor olmadim ama univesite hocam sener usumezsoy a guvenin. Hic kimse onun milyonda biri kadar saha calismasi yapmamistir ve geri kalan menfaat pesinde 15 3 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    İnanmayın bütün amaçları İstanbulu bu şekilde almak deprem korkusu yaratıp İstanbulu boşaltıyorlar savaşarak alamadıkları toprakları bu şekilde almaya çalışıyorlar buna türkiyedeki zengin farelerde dahil bu oyuna gelmeyin 7 10 Yanıtla
  • Fırat Helvacı:
    Ana deprem olmasaydi bu kadar 200 e yqkin artci deprem olmazdi.Prof.Şwnwr Uşumezsoy hakli cikti, marmarada istanbul icin risk bitti. 8 7 Yanıtla
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