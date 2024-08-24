Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı

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Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

24.08.2024 15:36  Güncelleme: 15:45
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Amasya'da sadece 10 günlük su kaldığı öğrenildi.

AMASYA'DA KURAKLIK ALARM VERİYOR

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi

SADECE 10 GÜNLÜK SU KALDI

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor. Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

HER GÜN SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

Amasya\'nın 10 günlük suyu kaldı

Turgay Sevindi, 3-sayfa, Amasya, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bayram Yavuz: Ondan sonra Yağmur Duasına çıkarsınız. Nehirde olsa bile Suyu Boşa Harcamayın demiş Hadis-i Şerif'te 66 3 Yanıtla
  • Emre Sevinc: Yalan haberdir ben tokatlıyım bizim dağlardan bile şırıl şırıl su akarken Amasya’da nasıl su kalmıyor 11 29 Yanıtla
  • Çengelköylü: BAŞKAN DİYORKİ EN ÇOK SU KULLANILAN SAATLER GECE KISACA DİYORKİ EVLİ OLANLAR AYRI YATSIN SUYU GECE KESMEK ZORUNDAYIZ DİYOR 18 18 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: CHP nin geldiği nasıl hemen belli oldu! Ayak bastıkları her yer çöl oluyor. Tıpkı otuz yıl önceki istanbul gibi! 11 8 Yanıtla
  • Veyis Şahin: Hani Herşey Güzel Olacaktı. 13 4 Yanıtla
  • Enver Atabey: insanoğlu bile göre Kendi sonunu hazırlıyor 16 1 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Sayın Turgay bey icraat yapmak oturmak değil açıklama yapana kadar suyu nasıl tedarik ederiz diye düşünün 13 3 Yanıtla
  • Mahmut Kaya: BAŞARILAR dilerim BAŞKANIM 5 10 Yanıtla
  • Selman Caba: amasyaya akdağdan su gelmiyopuydu benmi yanlış biliyorum 10 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: suyun ne önemi var canım. susuzda yaşanır. eskiden şunu vardı? siz eskiyi nerden bileceksiniz..susuzluk çekerseniz soyle çevrenize bir bakın, otobanlar, köprüler, tüneller, millet bahçeleri gözünüz gönlünüz açılır.. suvyerine gazoz icersiniz . 1 11 Yanıtla
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