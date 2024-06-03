Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı

Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hobi olarak mıknatıs balıkçılığı yapan bir çift, içinde 100 bin dolar nakit para olan bir kasa buldu. Olay sonrası açıklama yapan çift, polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söyleyerek parayı ellerinde tutmalarına izin verdiklerini anlattı.

03.06.2024 09:58
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Mıknatıs balıkçılığı, uzun bir ipin ucuna bağlanan güçlü bir mıknatısın olta gibi suya atılmasıyla yapılan bir tür hobi ve hazine avcılığı olarak pek çok kişi tarafından yapılıyor. ABD'nin New York kentinde göle mıknatıs atan bir çift, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşarak bir anda zengin oldu. Mıknatısa takılan kasadan tam 100 bin dolar nakit para çıktı.

PARALARIN ÇOĞU SUDAN ZARAR GÖRMÜŞ HALDEYDİ

Queens'teki Flushing Meadows Corona Park'ta, ucuna güçlü bir mıknatıs iliştirilmiş bir ipi göle atan ikili, mıknatısa yapışan kasayı gölden çıkarmayı başardı. Kasayı açtıklarından ise gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.Kane ve Agostini, 100 dolarlık banknotlardan oluşan çoğu yıpranmış para desteleri buldu.

POLİS PARALARI SAKLAYABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

New York polis departmanıyla temasa geçen çifte, polis ekipleri, buldukları paranın yasal olduğunu ve saklamalarına izin verildiğini söylendi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"

Çift, daha önce buldukları eski silahlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları, tam boyutlu bir motosiklet, yabancı paralar ve mücevherlerin de aralarında bulunduğu bazı buluntulara atıfta bulunarak, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyledi.

PANDEMİ DÖNEMİNDEN BERİ HOBİ OLARAK YAPIYORLAR

NY1 ile yaptığı bir röportajda James Kane, ekipmana çok fazla para harcamak zorunda kalmadan hazine avcılığının cazibesi nedeniyle Kovid-19 salgını sırasında mıknatıs balıkçılığına başladıklarını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı - Son Dakika
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