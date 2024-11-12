Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti

Yaşam

Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta törenlerle anıldı.

Anma törenleri kapsamında vatandaşların akın ettiği yerden biri de Anıtkabir oldu. Bu yıl da ziyaretçi rekoru kıran Anıtkabir'e gidenler arasında yer alan sarıklı ve cübbeli bir vatandaşın çekip paylaştığı video ise kısa sürede viral oldu.

ÖN YARGILARI YERLE BİR ETTİ

Videonun altına "Hem laik hem Müslüman olunmaz diyenler görsün", "Helal olsun Müslüman'a yakışır bir hareket", "Ön yargılı olmamak gerektiğinin videosu olmuş", "Hem sevindim hem duygulandım" şeklinde yorumlar yapıldı.