Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti - Son Dakika
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Yaşam

Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret eden sarıklı ve sakallı bir vatandaşın paylaştığı video büyük ses getirdi.

12.11.2024 15:25
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. ölüm yıl dönümünde tüm yurtta törenlerle anıldı.

Anma törenleri kapsamında vatandaşların akın ettiği yerden biri de Anıtkabir oldu. Bu yıl da ziyaretçi rekoru kıran Anıtkabir'e gidenler arasında yer alan sarıklı ve cübbeli bir vatandaşın çekip paylaştığı video ise kısa sürede viral oldu.

ÖN YARGILARI YERLE BİR ETTİ

Videonun altına "Hem laik hem Müslüman olunmaz diyenler görsün", "Helal olsun Müslüman'a yakışır bir hareket", "Ön yargılı olmamak gerektiğinin videosu olmuş", "Hem sevindim hem duygulandım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Anıtkabir, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İshak Klein:
    Sevimli olmaya çalışıyorlar.. yemezler 28 35 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Bu ara herkes Atatürkçü oldu yemezler baba 24 22 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    Yeni yeni anlıyor değerini bazıları 5 8 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    imanlı bir müslüman kemalist olmaz gerçek bir kemalist te imanlı bir müslüman olamaz . kimse kendini kandirmasin 1 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Hiç inandırıcı değil, birileri ne yaparsa bunlarda aynısını yapıyor.. Atatürk'e hakaret edenler hangi majamlaea gelmiş ona bakın! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti - Son Dakika
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