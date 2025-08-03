Ankara'da görülen gizemli "Akıllı ol" afişleri merak uyandırdı - Son Dakika
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Yaşam

Ankara'da görülen gizemli "Akıllı ol" afişleri merak uyandırdı

Ankara\'da görülen gizemli "Akıllı ol" afişleri merak uyandırdı
03.08.2025 08:08
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Başkentteki reklam panolarında görülen ve üzerinde sadece "akıllı OL!" yazan gizemli afişler vatandaşlar arasında meraka yol açtı. Üzerinde bilgilendirici yönde hiçbir detay bulunmayan afişlerin ne anlama geldiği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Ankara'nın çeşitli noktalarındaki reklam panolarında son günlerde beliren "akıllı OL!" yazılı afişler, başkentliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Herhangi bir kurum, marka, logo veya açıklayıcı ibare içermeyen bu afişler, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu.

Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı

Vatandaşlar, bilgilendirici hiçbir detay içermeyen bu mesajın ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, afişleri gören birçok kişi konuyu sosyal medya hesaplarına taşıdı. Özellikle genç kullanıcılar arasında yapılan yorumlar ve paylaşımlar, söz konusu çalışmanın olası bir tanıtım kampanyasının parçası olduğu yönündeki şüpheleri artırdı.

Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı

AKILLARA "GASSAL" GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları, bu tür markasız tanıtım çalışmalarını daha önce de görmüş olmanın etkisiyle, "akıllı OL!" ifadesinin yeni bir film, dizi ya da dijital proje için yapılan reklam kampanyasının başlangıcı olabileceğini öne sürdü. Özellikle TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" adlı dizinin tanıtımı öncesinde uygulanan benzer yöntem, bu yöndeki spekülasyonları güçlendirdi.

Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kampanyanın sahibi ya da mesajın içeriğine ilişkin şu ana dek herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, kamuoyunda oluşan ilgi ve spekülasyonlar, ilerleyen günlerde bu gizemli mesajın ardındaki ismin açıklanacağına dair beklentileri artırdı.

Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı
Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı
Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı

Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da görülen gizemli 'Akıllı ol' afişleri merak uyandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da görülen gizemli "Akıllı ol" afişleri merak uyandırdı - Son Dakika
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