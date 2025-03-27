İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre; bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine kısıtlama getirildi. 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar belirli güzergâhlarda bu araçların trafiğe çıkışı sınırlandırılacak.

27.03.2025 13:51
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İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alındı" denildi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim ­öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekilde:

Ankara ili istikametine: Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar, D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar, D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine: O5 (Gebze ­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine: D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

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Son Dakika Yaşam İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Burhan Erdoğan:
    Hepsini anladıkta çekici ne alaka adam yolda kalsa aracını sırtında mı taşıyacak 17 6 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Zaten kimin sıkıntısı varsa kamyoncudan çıkartıyor. Kamyoncu zaten bedavaya çalışıyor. Akıllı olsalar 15 gün kontak kapatırlar. 7 15 Yanıtla
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