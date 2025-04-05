\'\'Anlayamazsınız\'\' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

Malata Almanya:

Zengin çocugu özel okullarda okutulup en iyi yerlerde ders alıp sonucunda tabi ya pilot ya doktor ya diğerleri olacak. Gariban gibi evime akşam ekmek götüreceğim diye 15 saat fabrikada çalışacak hali yok. Adam 11 yaşında jeete binemediği için ağlıyordu biz 11 yaşında şekerimiz yok diye anamızdan dayak yiyorduk