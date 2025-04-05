''Anlayamazsınız'' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot - Son Dakika
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Yaşam

''Anlayamazsınız'' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

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11 yıl önce İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında yapılan bir röportajda, tekne hayranlığını ''Anlayamazsınız'' diyerek ifade eden ve Türkiye gündemine oturan Kaan Kavrayış, Fransa'da havacılık okulunda okuyup pilot oldu.

05.04.2025 12:38  Güncelleme: 12:54
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2014 yılında İstanbul'daki Boat Show tekne fuarında tekneye olan hayranlığını "Anlayamazsınız" diyerek anlatan Kaan Kavrayış, yıllar sonra bu tutkusu ile havacılığı birleştirerek pilotluk mesleğini seçti.

'Anlayamazsınız' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

Fransa'da havacılık okulu eğitimini başarıyla tamamlayan Kavrayış, bugün pilot olarak kariyerine devam ediyor. Kavrayış'ın pilotluk mesleğini seçmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Hakikaten anlayamazmışız
  • Doğduğun ev kaderindir
  • Sağ gösterip sol vurmuş
  • Uçağı denizde mi kullanacak
  • Paran varsa en kral mesleği elde edersin
\'\'Anlayamazsınız\'\' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot

Havacılık, İstanbul, Türkiye, Güncel, Fransa, Pilot, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Anlayamazsınız'' videosuyla Türkiye gündemine oturan o çocuk artık bir pilot - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Güngör:
    yani para var yuru ya kulum da der uc ya kulum da.. helalinden ise sorun yok. basarilar dilerim. 12 1 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Zengin çocugu özel okullarda okutulup en iyi yerlerde ders alıp sonucunda tabi ya pilot ya doktor ya diğerleri olacak. Gariban gibi evime akşam ekmek götüreceğim diye 15 saat fabrikada çalışacak hali yok. Adam 11 yaşında jeete binemediği için ağlıyordu biz 11 yaşında şekerimiz yok diye anamızdan dayak yiyorduk 1 0 Yanıtla
  • ismail:
    para para para bu zamanda parası olana herşey ayağına gelir 1 0 Yanıtla
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