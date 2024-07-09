Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü

Geniş Video İzle

Bir anne, bebeğinin üç saatlik uçak yolculuğunda sürekli ağlaması üzerine TikTok'ta bir tartışma başlattı. Jess Spaulding adlı anne, bebeğinin ağlaması üzerine sosyal medyada görüntüler paylaştı. Spaulding, bebeğinin uzun süre ağlaması durumunda diğer annelerin bunun kendi suçları olmadığını bilmesini istedi. Video, 28 milyon kez izlenirken, izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı. Spaulding, bebeğinin ağlamasını durduramayacağını ve bu durumun annenin suçu olmadığını belirtti.

09.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:16
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Bir anne, bebeğinin üç saatlik uçak yolculuğunda sürekli olarak ağladığına dair görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, bebeğiyle seyahat etme konusunda TikTok'ta bir tartışma başlattı.

VİDEO MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

28 milyon kez izlenen viral videoda Jess Spaulding (@jess.spaulding), kızı Charlotte'ı sakinleştirmeye çalışırken gözyaşlarına boğuluyor. Spaulding, yolculuk boyunca "giderek daha da yenilgiye uğradığını" itiraf etti, ancak bebeğinin uzun süre ağlaması durumunda diğer annelerin bunun kendi suçları olmadığını bilmesini istediğini paylaşmak istediğini söyledi.

Spaulding, bebeğine "bu insanları bir daha asla görmeyeceğiz. Her şey yolunda olacak" diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak aynı zamanda uçaktaki herkesin onu sevmediğini hissettiğini ve bebeğiyle birlikte ağlamak istediğini takipçilerine söyledi.

Videonun açıklamasında durumu daha detaylı anlatan Spaulding, "Bu gönderi, bebeğinizle uçmaktan korkmanızı engellemek için değil. Sadece bazen bebeğinizin uzun süre ağlamasını engelleyemeyeceğinizin bir göstergesi" yazdı. "Buradaki birçok insan, Charlotte'ın genellikle ağlamayan mutlu bir bebek olduğunu biliyor. Ama bazen her şeyi deneyebilirsiniz ve onları durduramazsınız."

ANNELERE MESAJ YOLLAMAK İSTEDİM

Spaulding, "Bu gönderiyi, bu durumu yaşayan annelere hatırlatmak için paylaştım; bu sizin suçunuz değil. Hiçbir şey yapmadınız ve kötü bir anne değilsiniz. Güçlü anneler!! Her şeyin daha iyi olacağını duyuyorum" diye devam etti.

Spaulding'in gönderisiTikTok'ta tartışmalara yol açtı. Yorumcular, durumun "yolcu olarak kabusları" olduğunu söyleyenlerle, annenin yerine empati kuranlar arasında bölündü. Bir kişi, "Üzüldüm, kimse yardım etmek için teklif etmedi" dedi.

Anne, bebeğinin \'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca\' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü

Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fayton Faytoncu: Aynisi bi ucusta basima geldi 2 yaslarinda bir kız cocugu tam 2 saat boyunca hic durmadan agladi bir saniye bile susmadi o günden sonra çocuk yapmamaya karar verdim… 14 4 Yanıtla
  • Mehmet Durak: uçak havalanınca yükseldikçe kulaklara ters basınç yapar. yolcuların çoğu ciklet çiğneyerek veya yutkunarak bu basıncı kulaklar dengeler. çocuklar bunu yapamaz kulaklarındaki basınç ağrı yapar. dalış yapanlar bu durumu bilirler. malesef bebeklerin kulaklarındaki ağrı uçuş boyunca sürebilir. 6 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Emziğe blraz lokum sürebilir miş bunu yapmak zor bişeymi TikTok ta izleyici kazanmak için diğer insanları huzursuz etmek 3 saat çokmu ağlar 4 0 Yanıtla
  • Aa: uçağa cocuklu almayın alacaksıniz diğer yolculara haber verin 1 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi: En kötüsü de videolardan bir tanesinde kadının göz yaşları dökülmüş :( 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: çocuklar evin neşesi çocuksuz ev huzursuz ev bana göre 0 0 Yanıtla

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