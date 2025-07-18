Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Antalya, depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Saat 21.14'de meydana gelen deprem, yerin 18.05 kilometre altında oluştu.
Son Dakika › Yaşam › Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?