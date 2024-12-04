Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Yaşam

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı

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Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu anlatmak isteyen bir kuyumcu, arabanın üzerine altın bırakıp gitti. Bir süre sonra arabanın başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

04.12.2024 14:41
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Dünyanın en zengin şehirleri arasında gösterilen Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek isteyen bir kuyumcu, aracının üzerine altınları bırakıp gitti. Bir süre sonra aracının başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü.

"SEN BİR DE BİZİM ÜLKEDE DENE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sen bir de bizim ülkede dene", "Arabayla birlikte götürürlerdi", "Türkiye'de arabayla birlikte çalınır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı

Güncel, Yaşam, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Kor:
    millet aptal değil kaşmer sen yere at bakalım ne olacak seyret 25 8 Yanıtla
  • Ersin Altiparmak:
    Elinin kesileceğini bile bile kim alır.. 17 1 Yanıtla
  • Mustafa Uzun:
    Seninle beraber anında götürürler. 7 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Türkiye'de olsa çektiğin kamera kaydı bile bulamaz calani 7 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    tedbirini almistir.. ya köşeleri tutmustur ya baska bir sey vardir 3 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Duabi nin nüfusunun yüzde 30 u süper zengin zaten. Sıkıntı yok. 3 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Sen onu gel esenyut'da yap! Arabayla gitmiyormuş :)) 1 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bizdede denermisin sen dahil herşeyi alırız merak etme Dubai çikolatası:)) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı - Son Dakika
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