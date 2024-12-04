Dünyanın en zengin şehirleri arasında gösterilen Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek isteyen bir kuyumcu, aracının üzerine altınları bırakıp gitti. Bir süre sonra aracının başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü.
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sen bir de bizim ülkede dene", "Arabayla birlikte götürürlerdi", "Türkiye'de arabayla birlikte çalınır" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı - Son Dakika
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