Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı

Yaşam

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Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu

Dünyanın en zengin şehirleri arasında gösterilen Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek isteyen bir kuyumcu, aracının üzerine altınları bırakıp gitti. Bir süre sonra aracının başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü.

"SEN BİR DE BİZİM ÜLKEDE DENE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sen bir de bizim ülkede dene", "Arabayla birlikte götürürlerdi", "Türkiye'de arabayla birlikte çalınır" şeklinde yorumlar yapıldı.