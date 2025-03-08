İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen bir sokak röportajına aracını durdurarak katılan bir Suriyeli, artan kira fiyatlarından dert yanarak ekonomik koşullara isyan etti.
5 çocuğu olduğunu ve 30 milyar kira verdiğini belirten Suriyeli vatandaş, "30 milyar maaşla ben nasıl onlara hayat vereceğim? Türkiye bitti" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yaşam › Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi - Son Dakika
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