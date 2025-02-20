Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti - Son Dakika
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Yaşam

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

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İstanbul'da karlı havada aracıyla trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, "Bu arabayla benim gidemeyeceğim yer yoktur" dedikten kısa bir süre sonra talihsiz bir an yaşadı.

20.02.2025 10:53
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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Karlı yolda ilerleyen bir sürücü, aracının karda ne kadar sağlam ve dengeli olduğunu anlatırken birkaç saniye sonra büyük bir hüsran yaşadı.

ÖVDÜĞÜ ARAÇ YOLDAN ÇIKIP SAVRULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün "Bu arabayla benim gidemeyeceğim yer yoktur" şeklinde övgüler dizdiği duyuluyor. Ancak tam o sırada, araç kayarak yoldan çıkıp savruldu.

"EVRENDEN HIZLI CEVAP GELMİŞ"

Kazadan sürücünün yara almadan kurtulduğu belirtilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Evrenden hızlı cevap gelmiş", "Araba değil, fizik kuralları kazandı" gibi esprili yorumlar yaptı.

LASTİK KULLANIMININ ÖNEMİ

Bu olay, kış aylarında araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, karlı ve buzlu yollarda hızın düşürülmesi ve uygun lastik kullanımı konusunda sürücüleri uyarıyor.

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Otomobil, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sener Demir:
    ağaç kesim motoruyla odun kesen dayıya nazar eden abi geldi aklıma?? 26 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Kehf Suresi'ni okuyun abiciğim. Orada malı ile övünen bir adamdan bahsediyor 19 3 Yanıtla
  • İsmail Koç:
    f650 ile yolda kalmıştım, sen ne anlatıyorsun 18 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    acemi gladyatör 20 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Titanik gemisi gibi olmuş 11 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    şirin şoför geliyor, geliyor. yavaş Allah tövbe bismillah 9 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    kış şartlarında araç ve lastik ne olursa olsun.yinede çok dikkat etmek gerek. 7 1 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Arbanin benzin parasi araplara satilan arabanin parasida ya avrupaya yada japonya gider bizim ulkede yanlizca petrol yuzde 15 cikiyor arabanin butun aksanlari yurt disindan geliyor 1 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Konuşacağına önüne baksaydın.. 4 0 Yanıtla
  • Murat Yüksel:
    araba isterse range rover olsun uygun hava koşullarına göre lastik seçmezsen sonu hüsran olur 3 0 Yanıtla
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