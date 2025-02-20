Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Karlı yolda ilerleyen bir sürücü, aracının karda ne kadar sağlam ve dengeli olduğunu anlatırken birkaç saniye sonra büyük bir hüsran yaşadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün "Bu arabayla benim gidemeyeceğim yer yoktur" şeklinde övgüler dizdiği duyuluyor. Ancak tam o sırada, araç kayarak yoldan çıkıp savruldu.
Kazadan sürücünün yara almadan kurtulduğu belirtilirken, görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Evrenden hızlı cevap gelmiş", "Araba değil, fizik kuralları kazandı" gibi esprili yorumlar yaptı.
Bu olay, kış aylarında araç kullanırken dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, karlı ve buzlu yollarda hızın düşürülmesi ve uygun lastik kullanımı konusunda sürücüleri uyarıyor.
Son Dakika › Yaşam › Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti - Son Dakika
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