Aracına kaplama yaptıran bir vatandaş, otomobilinin çizilip çizilmediğini anlamak için eline aldığı taşla ilginç bir yönteme başvurdu. Ancak işin finalinde durum hiç de beklediği gibi olmadı.
O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntünün altına "Yazık oldu arabaya", "Kendi kendine iş aramış" şeklimde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı - Son Dakika
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