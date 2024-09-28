Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı - Son Dakika
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Yaşam

Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı

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Yaptırdığı kaplamaya güvenerek eline aldığı taşla aracını çizmeye başlayan vatandaş, işin finalinde kaplamanın aracı korumadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

28.09.2024 10:33  Güncelleme: 10:45
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Aracına kaplama yaptıran bir vatandaş, otomobilinin çizilip çizilmediğini anlamak için eline aldığı taşla ilginç bir yönteme başvurdu. Ancak işin finalinde durum hiç de beklediği gibi olmadı.

"YAZIK OLDU ARABAYA"

O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntünün altına "Yazık oldu arabaya", "Kendi kendine iş aramış" şeklimde yorumlar yapıldı.

Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı

Otomobil, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Aydemir Akarslan:
    Lan akıl neden bir şey var, kaplama dediğimiz olay aracı güneş ışığı reçine boya tozu küçük sürtmeler ve dış etkenlerden korur, o taşı kafana vursalar sende çizlirsin, bu kadar cahil olmayın lütfen. 169 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    kaplamalar sadece para tuzagi inanmayin duzmece hepsi 116 9 Yanıtla
    Tufan null:
    aynen öyle 8 0
    lookman ev:
    Benim kazada 2 parçayı korudu ve sağlam bi kazaydı. Kaplama işe yarıyor ama mümkünse 3M marka olacak. Kazada zaten böyle sivri uçlu bişey sürtmüyor kaporta kaportaya sürtüyor. 3 1
  • Zeynep Yener:
    Kaplamaya o şekilde işlem yaparsanız cizilir tabi taş çarpmalarına karsı korur yagmur camur güneşden dolayı olusacak zararlara karsı korur swn arabanın üzerine taş sür ben koruyayım demiyor 76 5 Yanıtla
  • Hasan null:
    Aylak adam sorun çıkarır 66 1 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Ppf kaplamaya dünyanın parasını veriyor millet hepsi para tuzağı 45 10 Yanıtla
  • C S:
    görmüş ebesinin nikahını ?? 52 3 Yanıtla
  • Zeynep Yener:
    Ayrıca satan da bu kadar darbeye karsı korur dememiştir 46 3 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    Buda laf mı şimdi yener bey:(( 2 2
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