Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

Aralarında İstanbul\'un da olduğu 4 kentte eğitime ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına istinaden, kar yağışının etkili olduğu birçok il ve ilçede eğitime 1 günlük ara verildi. İstanbul'un tamamında, Kahramanmaraş, Samsun ve Tekirdağ'ın da ilçelerine 12 Şubat günü eğitim yapılmayacak.

12.02.2025 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime 12 Şubat'ta bir günlük ara verildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde etkisini arttıran kar yağışına ilişkin aldıkları kararı duyurdu. Gül yaptığı açıklamada "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Eğitime bir günlük ara verildiğini duyuran Gül, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.

Elbistan'da yarın taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA DA TATİL KARARI

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Hava Durumu, Tekirdağ, İstanbul, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Bizeneee 3 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 01:23:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.