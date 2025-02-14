Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir görüntü, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Görüntülerde, alkolü fazla kaçıran bir kadının, arkadaşını sanarak başka bir kadını öptüğü anlar yer alıyor.
Yanlış anlaşılan durum nedeniyle ortam bir anda gerilirken, olası bir kavganın çevredekilerin müdahalesiyle önlendi. Sosyal medyada vira olan görüntünün altına "İçki tüm kötülüklerim anasıdır", "İyi bari yanlışlıkla öptüğü kadındı", "Ne olursa olsun bu da bir taciz türü" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi - Son Dakika
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