Asgari Ücret Komisyonunu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor - Son Dakika
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Yaşam

Asgari Ücret Komisyonunu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor

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Toplumda yaptığı gözlemlerle ve çektiği videolarla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Alpdoğan bu kez sürekli bir araya gelen ancak bir sonuç alamayan Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldı.

17.12.2024 10:14
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Gündelik hayatta karşımıza çıkan karakterlere videolarında yer vermesi ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan, bu kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını tiye aldı. Alpdoğan'ın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu izleyenler "Durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı" yorumunu yapamadan edemedi.

Asgari Ücret Komisyonunu\'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor

Asgari Ücret, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asgari Ücret Komisyonunu'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Metin Öztürk:
    Yolu açık olsun adam gibi adam. 69 3 Yanıtla
  • Muhammed null:
    30 bin olacagi soyleniyor dedigin zaman ifade herseyi anlatiyor. Siz ne anlatiyorsunuz be olummm:) 59 3 Yanıtla
  • Alpay Özok:
    devlet bizle oda devletle dalga geçmiş?? 37 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    severek takip ettiğim ender insanlardan kaliteyi bozmadı 33 4 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    rte sen çok yaşa hiç kızmıyorum sana. artık yardım yapmıyorum eşe dosta. kızmıyorum artık soyguna karışmıyorum insanlara 18 6 Yanıtla
  • mahir özbilge":
    kralsın reis sen bizi gulduruyorsun Allah da seni güldürsün 12 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    adam 11 2 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Komisyon kurulunu dalgaya alsanız ne olacak,alan almış dalgayı, siz kendinize yanın..... 5 2 Yanıtla
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