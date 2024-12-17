Asgari Ücret Komisyonunu\'nu tiye aldığı videoya beğeni yağıyor

Yaşam

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Gündelik hayatta karşımıza çıkan karakterlere videolarında yer vermesi ile büyük beğeni toplayan Oğuzhan Alpdoğan, bu kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını tiye aldı. Alpdoğan'ın videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoyu izleyenler "Durum ancak bu kadar güzel anlatılırdı" yorumunu yapamadan edemedi.