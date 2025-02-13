Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Yaşam

Antalya'da asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenmek için 10 yıldır biriktirdiği 200 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Yağcı, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an savaşın içindeyiz. Ajanlar ülkemizde cirit atıyor. Ülkemin buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR AMAÇ"

Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Yağcı'nın bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar onun vatanseverliğini takdir ederken, bazıları da ekonomik şartlarda böyle bir bağışın büyük bir özveri gerektirdiğini dile getirdi. Videonun altına "Güzel bir amaç", "Gönlün zengin kral helal olsun", "Bence evlenemediğinden dolayı ama güzel hareket", "Kalbi temiz abimizin Rabbim gönlüne göre versin" şeklinde yorumlar yapıldı.