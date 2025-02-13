Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu - Son Dakika
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Yaşam

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

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Antalya'da uzun süredir evlenmek için para biriktiren bir şahıs, 10 yıldır biriktirdiği 200 bin TL'yi TSK'ya bağışladı. Konuyla ilgili bir de açıklama yapan vatandaş, ''Ülkemin buna ihtiyacı vardı'' dedi.

13.02.2025 13:43
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Antalya'da asgari ücretle çalışan Arif Yağcı, evlenmek için 10 yıldır biriktirdiği 200 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı. Yağcı, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an savaşın içindeyiz. Ajanlar ülkemizde cirit atıyor. Ülkemin buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR AMAÇ"

Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen Yağcı'nın bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar onun vatanseverliğini takdir ederken, bazıları da ekonomik şartlarda böyle bir bağışın büyük bir özveri gerektirdiğini dile getirdi. Videonun altına "Güzel bir amaç", "Gönlün zengin kral helal olsun", "Bence evlenemediğinden dolayı ama güzel hareket", "Kalbi temiz abimizin Rabbim gönlüne göre versin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

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Son Dakika Yaşam Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Remzi Üstbaş:
    sen bağışla tosun reis afiyetle yer onu bir öğünde ?????? 439 70 Yanıtla
  • Yasar Yavuz:
    bu mübarek günde o insanın yanında olmak ve hem kandilini hemde şahsını kutlamak tebrik etmek isterdim helal olsun böyle insanlar da var mutluyum 66 38 Yanıtla
  • Ali Ayaş:
    Ekmeği azalt kardeşim 82 20 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    niyetın güzel kardeşim 63 21 Yanıtla
  • samet özdemir:
    devletin bu adamın 200 binine ihtiyacı mı var yazıklar olsun 54 28 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Ayranı yok içmeye... 37 20 Yanıtla
  • Zafer Al:
    Allah razı olsun kıral adammış,burda yorumlara bakıyorum yok resi o parayı yer yok kaç yılda biriktirdiğine bak vs. helal olsun bu kişiye yapılan yorumlar adeta herkes askerlik yapmıyor ben neden yapayım der gibi olmuş,herkes hainse adam safını belli etmiş bence,herkes bu ülkeyi yıkmaya çalışırken bu kişi ayakta tutmak için karınca misali su taşımaya çalışmış helal olsun. 24 24 Yanıtla
  • Omer Ordu:
    Helal olsun kardeşim sana Allah kabul etsin bağışın Allah gönlüne göre versin inşallah ?? 32 9 Yanıtla
  • Nis Ard:
    tsk nin bundan haberi var mı 25 15 Yanıtla
  • levent ayar:
    HELAL OLSUN SANA ADAMSIN UKRAYNA HALİ ORTADA BİR KÖMETYEN ÜLKEYİ ABD TESLİM ETTİ YER ALDI ZENGİNLİKLR-ERİNİ ÇÖKECEK ABD ŞİMDİ ÖLEN İNSANLAR DA ÖLDÜĞÜ İLE KALACAK 17 9 Yanıtla
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