Astrolog Aysun Koç'tan Balık Burcu Yeni Ayı yorumu: Aşk ve para fırsatları kapıda - Son Dakika
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Yaşam

Astrolog Aysun Koç'tan Balık Burcu Yeni Ayı yorumu: Aşk ve para fırsatları kapıda

Astrolog Aysun Koç\'tan Balık Burcu Yeni Ayı yorumu: Aşk ve para fırsatları kapıda

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com Stüdyosu'nda 28 Şubat'ta gerçekleşecek Balık Burcu Yeni Ayı'nın etkilerini değerlendirdi. Koç, bu dönemde içe dönüşlerin yaşanacağını ve dini konulara yönelimlerin artacağını söyledi. Yeni Ay'ın hava ve ateş gruplarına aşk ve para fırsatları getireceğini belirtti.

28.02.2025 16:26
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Astrolog Aysun Koç, 28 Şubat'ta yaşanacak Balık Burcu Yeni Ayı'nın burçlara etkilerini Haberler.com Stüdyosu'nda anlattı. Koç, bu dönemde duygusal ve spiritüel yoğunlukların artacağını ifade ederken, bazı burçların daha şanslı olacağını vurguladı.

"AŞK VE PARA FIRSATLARI KAPIDA"

Aysun Koç, Balık Burcu Yeni Ayı'nın özellikle hava ve ateş gruplarına aşk ve para ile ilgili bazı şans ve fırsatlar getireceğini belirtti. Bu süreçte geleneksel ile moderni birleştirenlerin daha olumlu sonuçlar alacağını dile getirdi.

"BALIK, BAŞAK, İKİZLER VE YAY DİKKAT ETMELİ"

Yeni Ay'ın en çok etkileyeceği burçların Balık, Başak, İkizler ve Yay olduğunu söyleyen Koç, özellikle bu burçların ilk 15 gününde doğanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"AKREP VE YENGEÇLER İÇİN OLUMLU ETKİLER VAR"

Bu dönemde en şanslı burçların Akrep ve Yengeç olacağını söyleyen Koç, bu burçların Yeni Ay'ın enerjisinden olumlu şekilde faydalanacağını ifade etti.

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

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