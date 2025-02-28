Astrolog Aysun Koç, 28 Şubat'ta yaşanacak Balık Burcu Yeni Ayı'nın burçlara etkilerini Haberler.com Stüdyosu'nda anlattı. Koç, bu dönemde duygusal ve spiritüel yoğunlukların artacağını ifade ederken, bazı burçların daha şanslı olacağını vurguladı.
Aysun Koç, Balık Burcu Yeni Ayı'nın özellikle hava ve ateş gruplarına aşk ve para ile ilgili bazı şans ve fırsatlar getireceğini belirtti. Bu süreçte geleneksel ile moderni birleştirenlerin daha olumlu sonuçlar alacağını dile getirdi.
Yeni Ay'ın en çok etkileyeceği burçların Balık, Başak, İkizler ve Yay olduğunu söyleyen Koç, özellikle bu burçların ilk 15 gününde doğanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
Bu dönemde en şanslı burçların Akrep ve Yengeç olacağını söyleyen Koç, bu burçların Yeni Ay'ın enerjisinden olumlu şekilde faydalanacağını ifade etti.
Son Dakika › Yaşam › Astrolog Aysun Koç'tan Balık Burcu Yeni Ayı yorumu: Aşk ve para fırsatları kapıda - Son Dakika
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