Ataşehir Belediyesi\'nden sosyal tesis atağı: 4\'üncüsü açıldı 4 yeni şube ise yolda

Yaşam

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, seçim döneminde verdiği sözlerinden birini daha hayata geçirdi. Belediyenin imkanlarını vatandaş için seferber etme mottosuyla hareket edilerek, önceden özel bir işletmede olan bir mekan daha yeniden dizayn edilerek sosyal tesis olarak kapılarını açtı. Açılışta konuşan ve ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken Ata Kafelerin vatandaşa uygun fiyatlı hizmetiyle nefes aldırdığına vurgu yapan Başkan Adıgüzel, yeni şubelerin de yolda olduğunun müjdesini verdi. Değişen logosu ve konseptinin yanı sıra zenginleşen menüsü ve uygun fiyatlarıyla, Ata Kafelerin Ataşehir halkının yeni uğrak noktası olması bekleniyor.

Açılışta konuşan Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü: Sosyal tesis önceden özel bir işletmenin elindeydi. Bizim belediyecilik anlayışımız içinde artık Ataşehir Belediyesi'nin, Ata Kültür Şirketi'nin sizlere hizmet vereceği bir noktaya dönüştürüldü. Burada uygun fiyata çay ve kahve içebileceğiniz, kaliteli hizmeti uygun fiyata alabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir alanı sizlere sunmak istedik. Bu ilk açılışımız değil, son açılışımız da olmayacak. Ata kafelerimizin sayısı artacak. Örnek mahallesinden dostlarımızı görüyorum. Beşincisi olacak. Yemek menüsünü de içinde bulunduran konsepti, önümüzdeki ay örnek mahallesinde hizmetimizde olacak. Ferhatpaşa'da da bir tesisimiz olacak. Mevlana Mahallesi'nde de bir tesisimiz olacak.

"ATA RESTORANIMIZ DA ÖNÜMÜZDEKİ AY ATAŞEHİRLİLERİN HİZMETİNDE OLACAK"

Başkan Onursal Adıgüzel, "Ataşehir'de olabildiğince vatandaşlarımıza hizmet eden sosyal tesislerimizin sayısını arttırıyor olacağız. Yine Ata Restoranımız da önümüzdeki ay Ataşehirlilerin hizmetinde olacak. Bu kapsamda kent lokantası isteği de her fırsatta bize ulaşılıyor. Yine örnek mahallemizde bir kent lokantasını da Ataşehirlilerin hizmetine önümüzdeki aylarda sunmuş olacağız. Bunu sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

"BİZİM BİR HEDEFİMİZ VAR, ATAŞEHİR'E HİZMET ETMEK"

Sözlerine devam eden Adıgüzel, "Bu tesislerin bizim için çok önemli bir faydası var. O da şu, Ataşehir'lerin sosyalleştiği ortamları olması. Biz seçim kampanyamızı başlatırken 'Merhaba komşum' demiştik. Bu çerçevede de istiyoruz ki Ataşehir'ler sosyal tesislerimizde komşuluk ilişkilerini geliştirsinler, rahatça otursunlar, paylaşımlarda bulunsunlar, karşılıklı etkileşim içinde bulunsunlar. Bu tesis hazırlanırken ve ilk hizmete başladığı günlerde ben de ziyaretlerde bulundum. Gördüm ki birçok mahalleden dostlarımız buraya nefes almaya geliyor. Bizim bir hedefimiz var, Ataşehir'e hizmet etmek. Sizlerden yaptığımız hizmetler karşılığında teşekkürler almak ve çalışma arkadaşlarımla birlikte bu doğrultuda gerçekten gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Biliyorum ki günümüzün ekonomik koşulları herkesin bütçesini ciddi anlamda zorluyor. Eskiden dar gelirlinin bir simit bir çayı vardı maalesef getirilen nokta itibariyle onu da ellerinden aldılar. Bizler ise bu ekonomik çıkmazda sosyal belediyecilik tarafında attığımız adımları daha da güçlendiriyor, siz değerli komşularımıza nefes alabileceğiniz alanlar, mekânlar ve hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda bugün burada, Ataşehir Belediyesi olarak dördüncü Ata Kafemizi açmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz" diyen Adıgüzel, 'Sosyal belediyecilik çalışmalarımız, sadece bu kafelerle sınırlı kalmıyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz sosyal projeler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle, toplumumuzun her kesimine ulaşmayı ve onların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"KONSEPTİMİZİ DEĞİŞTİRİP MENÜMÜZÜ ZENGİNLEŞTİRDİK"

Herkesin rahatça oturup sohbet edebileceği, dostlarıyla bir araya gelebileceği, güzel anılar biriktirebileceği yerler oluşturmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve uygun fiyatlı, her kesimden vatandaşa hitap eden bu tür mekânların, dayanışma ve paylaşma kültürünü de güçlendirdiğine inandığını ifade eden Başkan Adıgüzel sözlerini şöyle konuştu:

''Yeni konseptimizle birlikte hizmete aldığımız yeni Ata Kafemizde, menümüzü zenginleştirerek, artık daha doyurucu ve lezzetli ürünleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda yeni logomuz da, Ataşehir'in modern vizyonunu ve sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bir bakış açısıyla hazırlandı. Tabi Ata Kafelerimizin sayısı bununla da sınırlı kalmayacak. Biz belediyemizin tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye söz vermiştik, bu kapsamda da gerekli adımları bir bir atıyoruz. Buradan müjdesini vermek isterim; yeni şubeler için planlamalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Çok yakında yeni mekânlarımızı da hayata geçirmeye başlayacağız."

GÜNDE ORTALAMA 1200 KİŞİYE HİZMET SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Her sabah saat 8'de kapılarını açan Ata Kafeler ile günde ortalama 1200 kişiye hizmet sunulması hedefliyor. Bütçe dostu menüsüyle Ataşehirli vatandaşların ve ilçeden yolu geçen tüm misafirlerin uğrak noktası haline gelen Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunulacak. Yüksek enflasyon ortamında 10 TL'ye çay içme imkânının bulunduğu Ata Kafelerde, ödüllü kahve kullanımlarının yanı sıra pasta ve sandviçler ise günlük olarak üretiliyor.