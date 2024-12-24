AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu - Son Dakika
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Yaşam

AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu

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ABD'nin California eyaletinde yaşlı bir adam, AVM'nin üst katına çıkarak elinden dolarları aşağı atmaya başladı. O esnada olan bitene bir anlam veremeyen vatandaşlar, paranın gerçek olduğunu anlayınca birbirlerini ezmeye başladı.

24.12.2024 15:55  Güncelleme: 16:02
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ABD'nin California eyaletinde çekilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde yaşlı bir adamın AVM'nin üst katına çıkarak yanında getirdiği paraları aşağı kata doğru saçtığı görülüyor. Bir süre olan bitene anlam veremeyen vatandaşların paraların gerçek olduğunu anlaması ile ortaya izdiham görüntüleri çıktı.

AVM\'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu

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Son Dakika Yaşam AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • fkıdkfkf:
    İnsanlar ne yapsın yoksulluktan 40 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizde de sadaka dağıtılıyor 10 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizim Türkiye'de dağıtan Yok 5 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS OLABİLİR 2 0 Yanıtla
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