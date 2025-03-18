Yüksek katlı binaların dış cephesini temizleyen bir vatandaş, yaptığı işin tehlikelerine rağmen kazancının oldukça iyi olduğunu belirterek, "Tam çalışırsak 150 bin TL kazanıyoruz, tavsiye ederiz" dedi.
Halatlara bağlı şekilde metrelerce yükseklikte çalışan işçinin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, mesleğin hem riskli hem de zor olduğunu vurgulayarak farklı yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar "Ne o işi ne de o parayı isterim" diyerek mesleğin zorluklarına dikkat çekerken, bazıları da "Helali hoş olsun, bereketli olsun" diyerek emeğin karşılığını almanın önemine vurgu yaptı.
Yüksek kazanca rağmen büyük riskler barındıran bu meslek, birçok kişi için korkutucu olsa da, çalışanlar güvenlik önlemleriyle işlerini yaptıklarını ve geçimlerini bu şekilde sağladıklarını ifade ediyor.
Son Dakika › Yaşam › Aylık kazancı 150 bin TL! Yaptığı işi görenler ''Helali hoş olsun'' diyor - Son Dakika
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