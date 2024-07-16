Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi - Son Dakika
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Yaşam

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

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15 Temmuz darbe girişimin 8. yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma töreninde sahneye çıkan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Çırpınırdı Karadeniz şarkısının sonunda bozkurt selamı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Azerin'i alkışladı.

16.07.2024 08:33
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Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 256 vatandaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişiminin 8. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ise bozkurt işaretiyle dikkat çekti.

ERDOĞAN ÇİFTİ ALKIŞLADI

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anma Töreni'nde Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirdi. Güçlü sesiyle kendisine hayran bırakan Azerin, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda ceza almasına neden olan bozkurt selamını yaparak bitirdi. Azerin'in bozkurt hareketi ile parçasını bitirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alkışlayarak karşılık verdi.

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

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Son Dakika Yaşam Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat: helal olsun sana azerin çok güzel oldu 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi - Son Dakika
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