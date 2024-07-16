Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Yaşam

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 256 vatandaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişiminin 8. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ise bozkurt işaretiyle dikkat çekti.

ERDOĞAN ÇİFTİ ALKIŞLADI

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anma Töreni'nde Çırpınırdın Karadeniz'i seslendirdi. Güçlü sesiyle kendisine hayran bırakan Azerin, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Şampiyonası'nda ceza almasına neden olan bozkurt selamını yaparak bitirdi. Azerin'in bozkurt hareketi ile parçasını bitirmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da alkışlayarak karşılık verdi.