Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda - Son Dakika
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Yaşam

Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda

Kış bitti, bahar geldi derken kar yağışı bir kez daha kapıya dayandı. Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

04.04.2025 19:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde kar yağışı bir kez daha kapıya dayandı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Buna göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA DALGASINA DİKKAT

Türkiye'ye Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji uzmanlarına göre pazar gecesinden itibaren ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşecek ve bazı bölgelerde kar yağacak. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, Türkiye'ye son kez kutuplarda bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının geleceğini açıkladı. Gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenmekte.

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KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'nın doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu gece saatlerinde, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün çevrelerinde beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak ve Bitlis'in çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son Dakika Yaşam Nisan ayında yeni bir kar yağışı kapıda - Son Dakika

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