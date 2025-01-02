Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket - Son Dakika
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Yaşam

Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket

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Götürdüğü sipariş sonrası küçük bir çocuktan bahşiş alan kuryenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Çocuktan aldığı bahşişe kendi de para ekleyen kurye, ışıklarda su satan iki kız çocuğuna vererek bölüşmelerini istedi. O anlara "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

02.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:51
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Sosyal medyada yürekleri ısıtan bir görüntü paylaşıldı. Bir kurye, sipariş götürdüğü adreste bulunan küçük bir çocuktan 20 lira bahşiş aldı. Parayı alan kuryenin paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"SENİ YETİŞTİREN AİLEYE KURBAN OLAYIM"

Bahşişi alan kurye o anları şu sözlerle anlattı: "Seni yetiştiren aileye kurban olayım. 10-12 yaşında çocuk çıkardı 20 lira bahşiş verdi. O mütevazilik, hoş görü, öğrenmiş olduğu medeniyet yeter. Kapıda veriyor, 'Ağabey hakkını helal et, o kadar badireler atlatarak geliyorsunuz' diyor. 'Elimde bu var' deyip cebindeki parayı veriyor. Bize de bunu ihtiyaç sahibi birine vermek yakışır."

PARAYI KIZ ÇOCUKLARINA VERDİ

Paylaşılan görüntülerde motoruna binen kuryenin, kırmızı ışıklarda su satan iki küçük kıza denk geldiği görülüyor. Kızlara "Şuradan geçen bir ağabey gönderdi. Beraber bölüşün tamam mı?" diyerek parayı veren kurye, sonrasında yoluna devam ediyor.

O anlara sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan "Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket

Sosyal Medya, Eğitim, Toplum, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Yalçın:
    bu tam primci tanimasak eyvallah 9 41 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Dünyayı iyilik kurtaracak helal olsun kurye kardeşim şimdi seni seven milyonlarca insana sahipsin işte bu en büyük zenginliktir 45 3 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) seni ; GARİP ve YOKSULLARIN PİRİ EBU ZER GIFARİ [ R.A ] HAZRETLERİ'ne komşu eylesin , GÜZEL İNSAN !.. 25 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    iyilik iyidir 23 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Serkan Yalçın Gavatı gibi 16 1 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Aferin beyinsiz, küçük çocukları arabaların altına girip ölmeleri teşvik et, 4 12 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bahşiş ben de hep veririm ama o parayı sokakta zorla calistirilan çocuklara verdiğinde ne mi olur? ailesi ooooo iyi para kazanmışsınız diyerek onları okutmaz su sattırmaya devam eder. 9 3 Yanıtla
  • Yusuf Naz:
    Yapılan iyiliği göstermek yanlış birşey. Herşey Rabbim için gizlice vermek daha iyi, Rabbim bilsin yeter. 6 2 Yanıtla
  • Murat Kor:
    bunu paylaşmak sadece reklam gerçek iyilik kimseyle paylaşılmaz 6 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    iyiler olmasa kötülerle devran dönmez adamsın abim 0 0 Yanıtla
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