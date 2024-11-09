Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak - Son Dakika
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Yaşam

Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi başlatılacağını söyledi. Başlatılacak sosyal konut projesinde depremzedelere öncelik tanıyacaklarını açıkladı.

09.11.2024 11:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in 'Bakanlık bütçesiyle deprem konutlarının yapılamayacağı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. AFAD'ın 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 492 milyar 873 milyon TL kaynak aktardığını ve bu kaynağın tamamının da deprem konutlarının yapımında kullanıldığını açıklayan Bakan Kurum şöyle devam etti: Bu iddia kesinlikle doğru değildir. Deprem konutları sadece Bakanlığımız bütçesi ile yapılmıyor. Biz orada vatandaşımız mağdur olmasın diye AFAD'dan hak sahibi olanları AFAD'dan, olamayanları da Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız üzerinden hak sahibi yaparak, aynı statüde değerlendiriliyoruz. Dolayısıyla deprem konutlarıyla ilgili bütçe merkezi bütçeden AFAD'a, AFAD'dan da doğrudan Bakanlığımıza aktarılıyor. Kentsel dönüşüm alanlarında da bütçeyi Bakanlığımız karşılıyor.

81 İL İÇİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Bakan Kurum, Bütçe'nin sabahki oturumunda müjdesini verdiği yeni sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı: 2025 yılı sonu itibariyle 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut projesini daha başlatacağız. Bu 81 ilimizde olacak. Özellikle deprem bölgesindeki kiracı vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu bu. Burada ev sahibi olmayan, gerçekten ev almak noktasında sorun yaşayan, gelir seviyesi düşük vatandaşlarımıza bu proje kapsamında yeni sosyal konut projelerini daha önce yaptığımız 1 milyon 462 bin sosyal konut gibi yapmaya devam edeceğiz.

İLK EVİM ARSA VE İLK İŞ YERİM DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nin de devam ettiğini vurguladı: Biz bugüne kadar seçim meydanlarında 22 yıldır verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık. 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu felaketle birlikte 100 milyar doları aşan büyüklükle bir mücadeleyi hep birlikte ortaya koyduk. Tüm bu zorluklara rağmen projelerimize de devam edeceğiz. 50 bin ve 100 bin sosyal konutlarımızın tamamının sahada fiilen inşaatı devam etmektedir. Bir kısmını da bitirip vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine İlk Evim Arsa durdu mu? Durmadı, o proje kapsamında da 694 ilçede taleplerimizi topladık ve 2025 yılı temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız. Aynı şekilde İlk İş Yeri Projesi'nde de Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde 40 projemizi yürütüyoruz ve bu kapsamda verdiğimiz sözleri yine diğer projelerimizde olduğu gibi tutmaya devam edeceğiz.

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Son Dakika Yaşam Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak - Son Dakika

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