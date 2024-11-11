Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde bilet ücreti üzerinden indirim uygulanacağını duyurdu. Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica geldi. Tekin, indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istedi.

11.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:45
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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere indirim haberi geldi.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

Öğretmenler Haftası indiriminden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica geldi. Tekin, Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istedi. Uraloğlu'nun Tekin'in isteğine vereceği cevap merakla bekleniyor.

Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin\'den rica geldi

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Son Dakika Yaşam Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuncay Sevim:
    asgari ücretli 17002 tl alıyor bir öğretmen maaşı asgari ücretlinin 3 katı bu indirimden gerçek faydalacak olan kesim asgari ücretliler olmalı birde öğretmeler haftasında asgari ucretliyi öğretmeler hediye alınmasını zorlayan sınıf annelerine uyarı lütfen asgari ücretli insanları zorlamaya kalkmayın 62 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BU ÜLKEDE KAMUDA SADECE ÖĞRETMENLERMİ VAR , DİĞER MEMURLAR BAŞKA ÜLKENİN ÇALIŞANIMI,,, 30 14 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Emeklileri dusunen yok 33 6 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Emekli 13 alıyo ögremen 50000 adaletınızı…. 21 5 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Emekli bu ülkenin üvey evladımı? 24 1 Yanıtla
  • Nedim Karadağ:
    Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, beyinleri var doğru düşünemiyor... 21 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Asgari ücret fakir fukara için hiç bişey yokmu 13 1 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    acilen secim olmali 5 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    danışıklı güya kendilerini övecekler yahu böyle konuşmalar gizli olur tellal çağırmaya gerek yok . 6 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Şu milli eğitim bakanı denilen şeyi çöpe atın 3 1 Yanıtla
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