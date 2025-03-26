Bakan Uraloğlu üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ramazan ayının manevi iklimine uygun anlamlı bir ziyarette bulundu. Trabzon'da üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk olan Bakan Uraloğlu, gençlerle sohbet ederek onların fikir ve düşüncelerine kulak verdi. Sahur sonrası yapılan samimi sohbetlerde güldüren anlar da yaşandı.

SAHUR SOFRASINDA YÖRESEL LEZZETLER

Ramazanın bereketiyle misafirlerin sayısının da hızla arttığı sofrada gençlerin elleriyle hazırladığı yöresel lezzetler de yerini aldı. Ev yapımı kuymak, çiğ köfte ve bol çay eşliğinde geçen gecede sıcak ve samimi bir ortam oluştu.

"ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERE EMANET"

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Uraloğlu, "Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız." dedi.

"BU SOFRALAR GÖNÜLLERİN DE BİRLEŞTİĞİ YERLER"

Ramazanın maneviyatını gençlerle paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu da dile getiren Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Sahur buluşması, hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Gençler, bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek bu tür buluşmaların kendileri için anlamlı ve motive edici olduğunu söyledi.