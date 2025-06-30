Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

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Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir\'deki yangınların enerjisi düştü
30.06.2025 11:24
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Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir\'deki yangınların enerjisi düştü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisinin düştüğünü aktardı. İzmir'deki yangında 4 köy ve 2 mahallenin tedbiren boşaltıldığını ve yangınlardan etkilenen 21 kişinin ayakta tedavi edildiğini aktaran Bakan Yumaklı "Ormanda ateş yakmayın, yol kenarlarına sigara atmayın. Anız yakmayın. Çöplerinizi yakmayın" uyarısında bulundu.

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış var.

3 GÜNDE 263 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Orman yangınlarındaki son durum ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisinin düştüğünü kaydetti. Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü; "3 günde 263 yangına müdahale edildi. Manisa yangınının enerjisi düştü. Seferihisar'da hava araçları çalışmaya başladı. İzmirdeki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, binin üzerinde arkadaşımızla müdahale ediyoruz. Yangının enerjisi düşürüldü.

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

"İZMİR'DE 4 KÖY VE 2 MAHALLE BOŞALTILDI"

3 noktaya arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumda. Burada da dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor."

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

"YOL KENARLARINA SİGARA ATMAYIN"

Yangınlarla ilgili uyarılarda da bulunan Bakan Yumaklı "Ormanda ateş yakmayın, yol kenarlarına sigara atmayın. Anız yakmayın. Çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alandan çıktığını ve ormanları etkilediğini söylüyoruz. Ormanlar bu ülkenin çocuklarının geleceği" diye konuştu.

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

İZMİR

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan mücadele başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı. Helikopterler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbiren devre dışı bırakıldı. İlk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi de hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü

20 EV ZARAR GÖRDÜ

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında ormanda çıkan yangın, gece boyunca da devam etti. Orman işçileri, itfaiye ve belediye ekipleri alevlere karadan müdahale ederken, rüzgarın gece de etkili olduğu bölgede 20 ev zarar gördü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgede havadan müdahale de başladı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 14 su ikmal ve 9 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.

MANİSA

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Gece hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

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Son Dakika Yaşam Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY:
    ogrencilerle is adamlarıyla gazetecilerle secilmis baskanlarla ugrasacagınıza her agacın basına 1 polis dikin daha faydalı olur 4 3 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Bakın Babam Bakın Zaten 2 Parça Ormanımız Var Dikkat edin lütfen.. Emeklerinizi Helal Edin. 0 5 Yanıtla
  • Tuna Han:
    enerjisi düştü ne demek badem bıyıklı demek istediğin 20 yıldır iktidarda olan hükümet her yıl orman yangını olmasına rağmen bunu defalarca tecrübe etmenize rağmen hiç bir önlem yok elinizden gelen sadece Avrupa da çiftçi ilaçlama helikopteri olarak kullanılan araçlar ile su dökmek Allahtan yardım beklemeyi bende bilirim siz ne işe yararsiniz 2 3 Yanıtla
  • savsat06*:
    Şimdi de insanları sönen yangınlardan dolayı sevindirmeye mi başladınız. 1 3 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Ben sigara içen ve eğerki dışarıda isem sigaramı söndürmeden atmayan ve hatta içimde şüphe varsa dönüp kontrol eden birisiyim.. sigara içip, mangal yapıp söndürmeyene gallabi ceza kesilmeli... 3 0 Yanıtla
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