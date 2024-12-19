Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler - Son Dakika
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Yaşam

Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş tarafından tercih edilen ballardaki sahtekârlıklara yer verildi.

19.12.2024 10:17  Güncelleme: 10:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren bal firmaları da eklendi.

BU MARKALARDAN UZAK DURUN

Güncellenen listede, özellikle bal markaları dikkat çekti. Markaların çoğu, market raflarında sıkça karşılaşılan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak tercih edilen markalar. Ancak yapılan testler, bu ürünlerin bazıları için kalite ve içerik konusunda ciddi endişeler uyandırdı.

Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti
Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti
Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler

Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    ya uzak durun diyeceğinize toplatın imha edin gereken en ağır cezayı da verin ki örnek olsun 26 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Devlet halkını korumuyor.Neden mühürlenip kapatılmıyor.En ufak Gürcistan bile sebzede birşey çıktımı ülkesine sokmuyor bizimkilerse halkı kobay gibi görüyor. 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunları açıklıyorlar bun lar aynı sahtekarlıkta üretime devam ediyor. bunların işyerlerini kapatım..insan sağlığı ile oynayanlara da en az 5 yıl yatar hapis cezasınvereceksin bak bakalım birdaha kimse cesaret.edebilirmi 5 0 Yanıtla
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