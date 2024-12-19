Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren bal firmaları da eklendi.
Güncellenen listede, özellikle bal markaları dikkat çekti. Markaların çoğu, market raflarında sıkça karşılaşılan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak tercih edilen markalar. Ancak yapılan testler, bu ürünlerin bazıları için kalite ve içerik konusunda ciddi endişeler uyandırdı.
Son Dakika › Yaşam › Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler - Son Dakika
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