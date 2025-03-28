Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde başta çocuk kıyafeti ve oyuncaklar olmak üzere ürün denetimlerine hız verdi. Firmalar tarafından satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden açıklayan Bakanlık, son olarak 7 ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

Bakanlığın yaptığı tespitler, özellikle çocuklarla ilgili ürünlerdeki riski gözler önüne serdi. Bakanlığın mart ayının başından beri açıkladığı incelemeler sonucunda Delta markalı bir boncuk atan oyuncak tabanca hakkında, temsili mermiler testinden kaldığı ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle satışın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

KİMYASAL RİSKLER TAŞIYOR

Ayrıca Bayraklı Gaming markalı bir boncuk atan oyuncak tabanca hakkında da fitalat testinden kalması nedeniyle kimyasal risk taşıdığı, bunun yanı sıra yaralanma ve boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklama ve toplama kararı alındı.

SUDA BÜYÜYEN OYUNCAK İÇİN DE TOPLATMA KARARI

Markası belirlenemeyen bir suda büyüyen oyuncak konusunda da çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle aynı kararlar verildi.

OKUL ÜNİFORMASININ DÜĞMESİ "KALIR" SONUÇ ALDI

Bakanlığın incelemelerinde, aralarında okul üniforması da bulunan çocuk kıyafetleri de riskli ürünler arasında yer aldı. Yapılan incelemede, Elegance By Özakkaymak markalı çocuk okul üniforması, ürünün üzerinde bulunan düğmeye yapılan analizde Ekoloji Testleri Kurşun (Pb) kısmından "Kalır" sonuç aldı.

BÜZME İPLERİ BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Kurşun testinden geçemeyen bu ürün hakkında da toplatma kararı verildi. Rio Bambam Marka Mavi Eşofman Takımı incelemede çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamadığı ve boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle, çocuk kıyafetlerinden Zng markalı 7-14 yaş kırmızı elbise ise çocuk giysilerinde güvenlik şartlarını ve çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin taşıması gereken özellikleri taşımadığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatıldı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Öte yandan, çocuk giyim ürünlerinden Mkek Ankaragücü Spor markalı D. Blue Sweat Shirt ürününde de boğulma riski olduğu tespit edildi. Söz konusu ürünün de piyasaya arzı yasaklandı ve ürünün toplatılmasına karar verildi.