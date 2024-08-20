Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza - Son Dakika
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Yaşam

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler sonrası belediyeye 464 bin 585 TL idari para cezası uygulandı.

20.08.2024 13:45  Güncelleme: 13:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığını gösteren görüntüleri paylaştı. Belediyeye 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanarak, konuya ilişkin adli süreç başlatıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı. Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

STANDARLARA AYKIRI SU DEŞARJI YAPTILAR

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu. Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne 464 bin lira ceza

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Son Dakika Yaşam Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Sabri İnce: Sırası gelince ,en çevreci onlar kesilir. 78 9 Yanıtla
  • Hallo Zusammen: Bu belediye başkanı kendinden başka hiç insanları düşünmüyor mu ya kim bu belediye başkanı 73 9 Yanıtla
    ƒ????? ????¸: muhuttin böcek 2 0
  • Murat Yeşilyurt: Başkası yapsa kıyamet kopar,malum zihniyet den bir tanesi tepki gösterecek mı bakalım 58 10 Yanıtla
    Batu Gun: Malum zihniyet deyince herkes senin kastettiginin tersini anliyorsa bu bu durumu aklamamakla beraber senin ne kadar sacmaladigini gosterir. Tespit 0 2
  • Ramo: bu kadar cezamı olur başkanın ayakkabı parası kadar bu ne ya 56 4 Yanıtla
    emre: Estetiğe bu cezadan fazla para harcamıştır. Şehir ne olmuş trafik felç olmuş umrunda değil ki. 3 0
  • emre: Antalya ya faydan yok bari zararın olmasın. Gelmiş geçmiş en başarısız başkan. Verdiği vaatleri 2 güne unutur genelde. 34 4 Yanıtla
  • Ramazan Tenekeci: Yazıklar olsun belediyeye az ceza yazmışllar ceza yazmakla olmaz hapis cezası olması gerekiyor 33 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yuh onun için denize girmiyorum havuza hiç 26 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakanlık görüntüleri paylaştı! Pis suları denize döken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin lira ceza - Son Dakika
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