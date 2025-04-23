Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te - Son Dakika
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Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te

Bakanlık \'önemli uyarı\' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet\'te

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Önemli uyarı!' diyerek bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda ''Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım'' dendi.

23.04.2025 08:00
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."

Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te

DOĞUM YARDIMININ DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı ilk ödeme tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödeme tutarı ve süresi çocuk sayısına göre değişen doğum yardımının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yardım kapsamında 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek.

DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Bakan Göktaş, "Doğum Destek Sistemi kapsamındaki ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı. Ödemeler, annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacak.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL destek ödemesi yapılacak.

"EN ÇOK BAŞVURU İLK ÇOCUK İÇİN"

Bakan Göktaş, başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, "Birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında, başvuru sayımız ise 51 bin 128 oldu." diye konuştu.

3'üncü çocuk başvuru oranının da yüzde 18 olduğunu ve 29 bin 879 ailenin başvurduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında. 15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan." bilgisini verdi.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilirler.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımı için herhangi bir ön koşul aranmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Yaşam Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te - Son Dakika

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